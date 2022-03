Hausse des prix des carburants : Aramco, le géant saoudien du pétrole, toujours plus gros

Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Saudi Aramco annonce un bénéfice net 2021 en hausse de 124% à 110 milliards de dollars (99 milliards d’euros). Le groupe dépasse largement les niveaux d’avant la pandémie : pratiquement le double, puisqu’en 2020, le résultat net était de 49 milliards de dollars (44 milliards euros).

Le groupe parle d’une année exceptionnelle, dans un contexte de tension sur les marchés pétroliers avec des cours qui avaient déjà augmenté avec la reprise de l'économie mondiale, renchéri suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le patron d’Aramco, Amin Nasser, le reconnaît : directement liés aux cours du brut, les résultats de son entreprise bénéficient surtout de la sécurité énergétique essentielle pour des milliards de personnes dans le monde. TotalEnergies apparaît bien petit par rapport à Aramco en termes de résultats. Le Saoudien pèse sept fois plus que le français. Son poids et 25% supérieur aux bénéfices cumulés des grands occidentaux dont ExxonMobil, Shell et BP.

Aramco n'entend pas en rester là

Le groupe est le premier producteur mondial de brut avec un peu plus de neuf millions de barils par jour l'an dernier. Cela profite parallèlement à l'Arabie saoudite qui détient 98% du groupe. L'État saoudien en tire près de 80 milliards de dollars de dividendes. Aujourd’hui, l'entreprise fait tout pour se diversifier car elle sait que la rente pétrolière n'est plus éternelle.

De gros investissements sont ainsi réalisés dans les énergies renouvelables, notamment dans le projet local Sudair Solar qui doit devenir le plus important site d'énergie solaire au monde. Sans attendre, le géant pétrolier saoudien Aramco pourrait bientôt dépasser les américains Google, Apple et Microsoft au tableau mondial des bénéfices réalisés l'année dernière.