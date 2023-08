Classement des millionnaires : la France se situe en troisième position derrière les États-Unis et la Chine

Le nombre de millionnaires baisse dans le monde, mais pas en France.

Selon le dernier Global Wealth Report de la banque suisse UBS, repéré par Les Echos, la France comptait plus de 2,8 millions de millionnaires en 2022, ce qui la situe au troisième rang dans le monde, loin derrière les États-Unis et la Chine, mais devant le Japon, l’Allemagne ou encore le Royaume-Uni, et ce pour la première fois.

Dans son classement, UBS comptabilise les personnes disposant d’un patrimoine immobilier et financier d’au moins un million de dollars, soit 915 000 euros et plus, au cours actuel du billet vert.

Selon ses calculs, les millionnaires français représentent près de 5% du total, et progressent légèrement sur un an, alors que le nombre global de millionnaires, lui, régresse, passant de 63 à un peu plus de 59 millions entre 2021 et 2022, dans un contexte économique dégradé avec l’envolée de l’inflation, la forte remontée des taux d’intérêt, et la chute de certaines devises.

Plusieurs explications



UBS ne donne pas d’explication par pays mais on peut penser que le patrimoine des Français étant beaucoup plus axé sur l’immobilier que sur les actifs financiers comme les actions, la chute des indices boursiers l’an dernier a moins pesé sur leurs fortunes que sur celles des Américains ou des Chinois par exemple. L’autre raison vient des taux de change et de la bonne tenue de l’euro face à des devises plus faibles comme la livre sterling ou le yen japonais, qui favorise les millionnaires Français par rapport à leurs homologues Britanniques ou Japonais. Il y a également l’inflation, moins forte en France l’an dernier que dans des pays comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni, et qui a moins érodé les patrimoines des millionnaires tricolores.



Pour ce qui est des fortunes de 50 millions de dollars et plus, là, le classement change, et la France tombe à la neuvième position, devancée même par des pays émergents comme l’Inde et la Russie. La France a beau compter d’illustres milliardaires comme Bernard Arnault, le patron de LVMH, ou la famille Bettencourt qui contrôle L’Oréal, ces super-milliardaires ne suffisent apparemment pas à faire remonter la moyenne des très fortunés.



Parallèlement à ce classement des super-riches, UBS a aussi calculé la richesse mondiale des ménages – quelle que soit la taille de leur patrimoine – une richesse qui a reculé de 2,5% l’an dernier, une première depuis la crise financière de 2008. Les raisons sont les mêmes que celles qui expliquent la baisse du nombre de millionnaires. Mais la banque suisse anticipe un net rebond de cette richesse globale de l’ordre de 38% d’ici 2027, sous l’effet, entre autres, de la poursuite de la hausse des marchés financiers.