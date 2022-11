Bénéfices, nombres de passagers... Ryanair est au septième ciel avec la reprise du tourisme

Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Ryanair a bien profité de la reprise des voyages cet été et affiche des profits record. La compagnie aérienne irlandaise conforte ainsi sa première place en Europe.

Créée en 1984, Ryanair, la petite société a gravi les échelons malgré bien des difficultés ces dernières années pour se hisser à la première place des compagnies à petits prix sur le Vieux Continent. Dans l’ensemble, elle est aujourd’hui numéro un du secteur aérien en Europe par le nombre de passagers transportés. Tous les signaux sont au vert pour Ryanair qui a profité pleinement de la reprise des voyages touristiques cet été après deux ans d’effet Covid.

Retour aux bénéfices

Au cours des six mois achevés au 30 septembre, Ryanair a réalisé un bénéfice net d’1,37 milliard d’euros. À la même époque l’année dernière, le groupe affichait une perte proche de 50 millions. Pour cet hiver, alors que cette période est traditionnellement déficitaire, la compagnie à bas prix s’attend à un début d'année radieux au moins jusqu’en mars. Les réservations pour les vacances d’hiver sont au rendez-vous mais ces perspectives restent très dépendantes de l’évolution de la situation géopolitique internationale. Sur l’ensemble de l’année, Ryanair prévoit de transporter 168 millions de passagers, soit bien plus que les quelque 150 millions embarqués avant la crise sanitaire et les différents confinements.

Politique des petits prix

La compagnie a fait des efforts sur ses tarifs déjà très compétitifs par rapport à ses concurrentes. Petits prix pour attirer la clientèle et donc augmenter les volumes. Dès la reprise post-confinements, Ryanair a baissé le prix de ses billets jusqu’à 30%, ce qui a pesé sur ses marges mais le nombre de voyageurs reconquis a permis de regarnir finalement les comptes. Signe de l’optimisme malgré une situation qui reste à surveiller, Ryanair prévoit de créer 5 000 emplois au cours des prochaines années après en avoir supprimé quelque 3 000 depuis le début de la crise.