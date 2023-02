Aéronautique : avec la commande record d'Air India de 500 avions, Airbus prend un léger avantage sur Boeing

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

C’est à ce jour la plus importante commande de l’aviation commerciale mondiale par une seule compagnie. Et elle conforte le succès d'Airbus, qui devra livrer 30 avions de plus que Boeing.

Air India signe la plus grosse commande de l’histoire dans le secteur aéronautique. Elle demande à Airbus et à Boeing de lui fournir 400 avions moyen-courriers et 70 long-courriers pour un total de 70 milliards de dollars au prix catalogue (65,3 milliards d'euros). Nous ne sommes qu'en février, ce qui augure probablement de bons prochains mois pour les constructeurs aéronautiques. Confirmation de la reprise de l'activité et des voyages.

Mais c’est surtout le signe de la reconquête de l’Inde dans l’économie mondiale, L’Inde que beaucoup d’observateurs voient bientôt dépasser la Chine. L’Inde est aujourd’hui le troisième marché du transport aérien au monde et, selon les prévisions, son trafic aérien devrait augmenter d’environ 7% par an au cours des 20 prochaines années.

Les perspectives indiennes sont presque deux fois plus élevées que la moyenne mondiale. En d’autres termes, le marché indien du voyage devrait être multiplié par quatre d’ici 2040 avec 640 millions de passagers, ce que devrait se traduire, selon les calculs d’Airbus, par un appétit d’ogre à court terme de la part des compagnies aériennes indiennes. Ces dernières pourraient commander entre 1 500 et 1 700 nouveaux appareils d’ici 2025. Leur objectif est de capter une partie du trafic long-courrier aux compagnies du Golfe, grandes concurrentes, dont Emirates.

Avantage à Airbus

La lettre d’intention de la commande – qui doit encore être validée dans les prochaines semaines – porte sur 210 Airbus A320Neo et 40 gros-porteurs A350. Pour Boeing, ce sont 190 737 MAX, 20 long-courriers B787 et 10 autres modèles. Pour chacun des deux constructeurs, c’est l’assurance de plusieurs mois de production.

Mais l’avantage revient à Airbus, avec 30 avions de plus que Boeing, et à son partenaire Safran, le groupe français qui fabrique les moteurs des avions. Un coup double pour Safran qui équipe aussi bien Airbus et Boeing et qui va livrer 800 de ses moteurs Leap nouvelle génération qui offrent une propulsion moins émettrice de CO2. D’où la satisfaction du président de la République, Emmanuel Macron, qui a assisté depuis l’Elysée en visioconférence à la signature du contrat entre le Premier ministre indien, Narendra Prodi, et le PDG d’Airbus, Guillaume Faury.