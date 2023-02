Aéronautique : Air India va passer une commande géante de 250 avions à Airbus

La compagnie nationale indienne, privatisée l'an passée, a commandé 210 A320neo et 40 gros-porteurs A350 assurant à l'avionneur européen plusieurs mois de production.

Commande massive pour Airbus. La compagnie aérienne indienne Air India a signé mardi 14 février une lettre d'intentions géante pour acquérir 250 avions auprès d'Airbus. La compagnie, privatisée l'an passée, a commandé 210 A320neo et 40 gros-porteurs A350 assurant à l'avionneur européen plusieurs mois de production.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé mais le dernier prix catalogue rendu public par Airbus en 2018 la valorise à plus de 36 milliards de dollars. Ce contrat doit rapidement se doubler d'une autre commande similaire au profit de Boeing, selon des informations de presse.

Ancrage de l'engagement entre l'Inde et la France

Négociée depuis près de deux ans, cette intention de commande comprend également un "nombre significatif d'options" pour des appareils supplémentaires à mesure qu'Air India se développe pour devenir "une compagnie de classe mondiale", selon Shri N. Chandrasekaran, le patron du groupe Tata. Elle doit être prochainement concrétisée par de premiers versements pour devenir une commande ferme. "Notre ambition pour le pays est d'y produire des avions commerciaux à l'avenir", a ajouté le dirigeant.

"Cet accord important témoigne non seulement de l'approfondissement constant des relations entre l'Inde et la France, mais aussi des succès et des attentes de l'Inde dans le secteur de l'aviation civile", a abondé le Premier ministre indien Narendra Modi. "Il y a un engagement profond en France pour fournir les technologies les plus efficaces disponibles à l'Inde et pour faire partie de votre stratégie du 'Made in India'", a insisté Emmanuel Macron présent lors de l'annonce de la commande. Elle marque une opération reconquête pour Air India, qui opère actuellement une flotte de 115 appareils et n'avait pas acheté d'avions neufs depuis 2006.