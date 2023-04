Aéronautique : Airbus monte en puissance en Chine et prend une longueur d'avance sur Boeing

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

C’est l’une des annonces que le président de la République Emmanuel Macron rapportera de son voyage officiel en Chine, du 5 au 7 avril. Airbus dispose déjà d’une ligne d’assemblage d’A320 à Tianjin depuis 2008, 600 appareils en sont sortis à raison d'environ quatre chaque mois. Et il est prévu de monter à six dans le courant de l’année. À terme, l'année prochaine, huit avions seront produits chaque mois. De quoi faire de l’usine chinoise le deuxième site de production d'A320, après celui de Hambourg, en Allemagne.

Airbus a aujourd’hui un carnet de commandes plein de quelque 7 300 appareils pour ses livraisons internationales, et les clients doivent attendre souvent plusieurs années pour être livrés. L’extension du site de production chinois est donc la bienvenue car elle va permettre au groupe européen de monter en cadence sur l’assemblage de ses avions avec l’accord de Pékin.

La Chine, deuxième marché mondial

Les processus industriels sont très longs et très réglementés par les autorités chinoises. Et puis cette nouvelle vient s’ajouter à la finalisation d’une partie des 300 précommandes signées en juillet dernier avec le loueur d’avions China Aviation Company.

Le rival et grand concurrent américain Boeing, dont tous les avions sont produits aux Etats-Unis, pâtit depuis plusieurs années des tensions géopolitiques entre Pékin et Washington. Airbus prend donc une longueur d’avance et parvient à s’imposer dans l’ancien Empire du Milieu, en pleine guerre commerciale sino-américaine. Le marché aérien chinois est le deuxième plus important au monde. Toute nouvelle offensive gagnée est une part de terrain conquise.

Environnement et transition énergétique

La demande en avions repart proportionnellement à la reprise du trafic international, tant en matière de tourisme que de voyages d’affaires. L’européen Airbus entend bien s’imposer sur le marché international avec ses technologies de moins en moins émettrices de CO2. Des avions plus légers et moins énergivores comme l'A320neo. Airbus a la Chine et l'Inde dans le viseur, l’autre grand objectif pour ce continent en plein développement.