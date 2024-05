Sommeil : qu'est-ce que le "bed rotting", cette tendance à traîner la journée au lit, apparue sur les réseaux sociaux ?

Sur les réseaux sociaux cette tendance à traîner la journée au lit s’appelle le "bed rotting", littéralement le "pourrissement au lit". Le concept est de passer sa journée sur son matelas, sans forcément dormir, mais en regardant des séries, ses mails, en lisant et en mangeant aussi sur place.

"Quand se mettre comme ça dans un cocon reste très ponctuel, pourquoi pas", explique le Dr Sylvie Royant Parola, spécialiste du sommeil, "mais si cela devient une habitude de vacances, attention", explique-t-elle, "rester couché toute la journée, casse les rythmes et peut perturber l’horloge interne. Le pic de cortisol du matin, qui est l’hormone du réveil, peut être atténué". Le résultat est souvent une perte de dynamisme, d’entrain. Par ailleurs, "associer son lit a d’autres activités que le sommeil, peut aussi créer des insomnies" et finalement entraîner une perte d'énergie plutôt que de la récupération.

Trop de sédentarité nuit au moral

De plus, l’inertie n’est pas non plus bonne pour le moral. La littérature scientifique et l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé, le rappellent régulièrement : quand on est en bonne santé, le mouvement, l’exercice, sont essentiels au bien-être. L'activité physique est nécessaire pour garder de la tonicité musculaire, pour maintenir une bonne santé mentale et cognitive, pour lutter contre le stress. Ne pas quitter son lit pendant plusieurs jours pendant les vacances, c’est aussi réduire les interactions sociales et l’exposition la lumière extérieure, deux autres facteurs importants du bien-être mental.

Pour se reposer durant ces ponts du mois de mai, il ne s'agit tout de même pas d'oublier totalement les grasses matinées et les siestes. De façon générale, pour récupérer en vacances, les spécialistes du sommeil expliquent que le mieux, ce sont les grasses matinées pas trop "grasses", avec un réveil qui sonne au maximum 1h ou 1h30 plus tard que d’habitude. Les siestes, elles, ne doivent pas dépasser 20/30 minutes, pour ne pas diminuer la pression de sommeil du soir. Trop dormir n'est pas bon, rappelons que pour un adulte, les besoins tournent autour de huit heures de sommeil et pour les enfants et les adolescents, c'est plutôt neuf ou dix heures.