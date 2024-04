Le week-end du 8 mai représente à lui seul plus d'un tiers des réservations du mois de mai

Selon une étude de PAP Vacances, que dévoile en exclusivité franceinfo, ce sont les départements de la Vendée et de la Charente-Maritime qui sont les plus recherchés.

Le week-end prolongé du 8 mai représente à lui seul plus d'un tiers des réservations du mois de mai (37,6%), selon une étude de PAP Vacances, que dévoile en exclusivité franceinfo, mardi 23 avril. Le niveau de réservation ce week-end du 8 mai est d'ailleurs supérieur à celui du 1er mai (+44,1%).

Cette année, les quatre jours fériés du mois de mai tombent en milieu de semaine, ce qui permet aux salariés de profiter de deux ou trois longs week-ends. En effet, en posant des jours de congés les 2, 3 ou encore 10 mai, ils peuvent prolonger les week-ends des 4-5 mai et 11-12 mai.

Selon l'étude, cela s'explique par la "méfiance" des Français vis-à-vis de la météo. Pour favoriser la possibilité du beau temps, les Français semblent donc privilégier le "week-end le plus éloigné, mais aussi le plus proche de l'été".

Les trois quarts des séjours réalisés le week-end prolongé du 8 mai (76,5%) auront lieu à la mer. Les séjours à la campagne représentent de leur côté 11,6% des réservations pour cette période, devant ceux à la montagne (6,4%) et à l'étranger (5,5%). Les régions les plus en vogue ce week-end du 8 mai se trouvent dans la moitié nord du pays : les départements de la Vendée et de la Charente-Maritime arrivent en tête avec respectivement 10,2 et 10,1% des parts de marché, suivis du Morbihan (10,1%), du Calvados (8,2%) et des Côtes-d'Armor (6,7%).

Méthodologie

Cette étude réalisée par PAP Vacances a été réalisée sur 4 566 demandes de réservations effectuées pour la période allant du 1er au 31 mai sur PAP Vacances.