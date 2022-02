Santé : la sédentarité nuit à la créativité

Aristote, Nietzsche ou Steve Jobs, le fondateur d'Apple, décédé en 2011, l'avaient bien compris : les idées viennent plus facilement en marchant. Ce constat empirique remonte à plus de 2 000 ans mais les scientifiques continuent de creuser cette question du lien entre le mouvement et des circuits cognitifs. Ces dernières années, différents travaux, notamment ceux de chercheurs américains de Stanford, ont montré que les adultes qui réfléchissent en se baladant, ont en moyenne 60% d’idées de plus qu'assises à leur bureau.

Tout récemment, des chercheurs allemands de l’université de Wurtzbourg sont allés encore plus loin. Ils viennent de montrer que, plus que la marche, c’est la liberté de mouvement qui favorise les idées. Déjà, bouger en restant assis à son bureau peut déjà doper la créativité.

Ils ont testé l'imagination et la créativité d'un groupe d'étudiants en leur demandant de trouver des fonctions à plusieurs objets du quotidien. Pour exemple, quand on leur disait "serviette de bain”, les étudiants pouvaient dire que non seulement, ça sert à se sécher, mais que l’on peut aussi s’en servir comme jupe, tee-shirt, turban, nappe, etc. Ce test de Guilford, permet d'évaluer la pensée divergente, autrement dit le fait de trouver plusieurs solutions à un problème.

La liberté de mouvement dope l’imagination

Lors de cette expérience, il y avait quatre groupes : des étudiants assis immobiles devant un écran, d’autres assis mais qui avaient le droit de bouger, un troisième groupe déambulait librement et un dernier devait marcher en suivant une ligne droite entre deux murs. Résultat : les étudiants les plus imaginatifs sont ceux qui ont le droit de bouger librement et de regarder partout, qu’ils soient assis ou debout.

Cela veut dire que c’est la liberté de mouvement – du corps et des yeux – qui dope l’imagination.

Les heures passées en visioconférence sans bouger ne sont pas idéales. Méfiance quand ça dure trop longtemps, nous disent ces chercheurs bavarois. Vive les pauses, donc, pour bouger et regarder autour de soi. Les meilleurs élèves sont ceux qui savent avoir le nez en l'air. L'élève ou le salarié, trop figé et trop sage devant son écran, finit par devenir moins créatif.