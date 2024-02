Réchauffement climatique : la fonte de la calotte glacière au Groenland provoque la création de nouveaux îlots

C’est assez contre-intuitif, mais au Groenland, des petites îles apparaissent à cause du changement climatique et de la fonte des calottes glacières. Alors que, dans de nombreux endroits du globe, la fonte des glaces contribue à faire monter le niveau de la mer et à submerger certaines zones, au Groenland : c’est l'inverse qui se produit. En fondant, la glace allège le poids qui repose sur le socle de ce territoire de 2, 2 millions de kilomètres carrés, et contribue à l’élévation du niveau du sol.



Ce n’est pas un phénomène que l’on découvre, mais dans étude rendue publique mardi 6 février, des chercheurs de l’institut de l’université technique du Danemark ont réussi à mesurer très précisément ce phénomène sur une période récente. En analysant les données d’un réseau constitué d’une soixantaine de stations de mesures GPS situées le long des côtes groenlandaises, ces travaux indiquent que le socle rocheux s’est élevé de 20 cm en l’espace de 10 ans, entre 2013 et 2023. Cela fait donc deux mètres d’élévation en un siècle. Ce phénomène entraîne l’apparition de nouveaux îlots autour de ce territoire danois, ce ne sont que des cailloux pour l’instant mais à terme, "la superficie totale du Groenland va augmenter, et ce phénomène est à mettre en lien avec le changement climatique dû aux activités humaines" indiquent ces chercheurs. "Il ne peut pas s’expliquer uniquement par une évolution naturelle".

Absorption de méthane

Cette perspective inquiète, mais une autre découverte faite au Groenland apporte un peu de réconfort. Grâce à la présence d'une catégorie spécifique bactéries dans le sol, certaines zones sèches du Groenland absorbent du méthane. En moyenne depuis 20 ans, selon une récente étude de l'université de Copenhague, les zones sèches et non glacées du Groenland ont absorbé sept fois plus de méthane que n’en ont rejeté les zones humides. L'île arctique est donc un puits pour le méthane, un gaz qui a un effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2 .

à lire aussi Climat : le Groenland semble plus fragile que prévu face aux variations climatiques

C’est une bonne nouvelle pour le climat, estiment les scientifiques même si cela est loin de compenser les émissions de méthane de la Sibérie, qui subit de son côté le dégel du permafrost, autrement dit des sols gelés.