Peut-on trop dormir en vacances ?

Pendant l'été, la tentation est grande de changer totalement de rythme et de dormir plus longtemps. Mais y a-t-il un risque de trop dormir pendant les congés ?

Trop dormir n'est pas bon. Un adulte a besoin sept à huit heures de sommeil par nuit en moyenne, pour être dans une forme optimale. Au-delà de huit ou neuf heures, le sommeil prolongé (quand c'est une habitude) peut avoir des effets sur le cerveau : plusieurs études et notamment des travaux de l'université de Harvard ont montré que les nuits de plus de huit heures répétées sur plusieurs années, sont liées à davantage de problèmes de mémoire, d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète, et même de dépression.



On peut heureusement récupérer un peu de sommeil, mais on ne récupérera jamais la totalité du sommeil perdu. C'est pour cela que les médecins conseillent de ne pas mettre de réveil au début des vacances, pendant les premiers jours pour laisser effectivement l'organisme récupérer. Mais ensuite, ils conseillent de se lever à l'heure régulière, et pas trop tard si possible. Pour cela, une astuce peut être de ne pas fermer totalement les volets de façon à se réveiller naturellement avec la lumière du jour. Par ailleurs, même en vacances, une heure de coucher régulière compte aussi pour caler son horloge interne et bien profiter de la première partie de la nuit qui est plus riche en sommeil profond, qui joue un rôle important dans la récupération physique, et la production d'hormones

Comment bien dormir ?

Au-delà des fenêtres ouvertes ou les ventilateurs, il est possible d'aider le corps à abaisser sa température avec une douche tiède, mais pas froide. Sinon, les vaisseaux sanguins se resserrent, ils évacuent moins la chaleur, et la température corporelle remonte plus vite ensuite.

En revanche l'excès d'alcool est un faux ami du sommeil, il peut donner l'impression de faciliter le sommeil mais celui-ci est de moins bonne qualité ensuite. Pour bien s'endormir : attention aussi à l'excès de sieste l'après-midi. Celle-ci ne doit pas durer plus de 20 minutes, sinon elle diminue la pression de sommeil le soir. Enfin, quand les médecins recommandent sept à huit de sommeil, c'est une durée pour les adultes, car pour les enfants, de la maternelle à l'entrée au collège, il faut dix à 12 heures par nuit et neuf à dix heures au minimum pour l'adolescence.