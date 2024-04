Météo : pourquoi le thermomètre fait le yoyo ?

De 30 à 11 degrés en à peine 24 heures... Ces derniers jours, le thermomètre fait le grand écart et joue avec notre moral. En cause notamment le jet-stream et le réchauffement climatique.

Du chaud, du froid, du chaud, du froid... pas facile ces dernières semaines de suivre la météo. Des gelées matinales sont de retour dans le Nord-Est jeudi 18 avril, quelques jours seulement après un week-end exceptionnellement chaud. Ces fluctuations de température sont habituelles au printemps, mais particulièrement marquées en ce mois d'avril.

Elles sont d'abord dues au jet-stream, un courant de haute altitude avec des vents très puissants qui gouverne en partie le climat européen et qui arrive sur notre pays par l'Atlantique. Ce n'est pas une ligne droite mais plutôt un courant qui serpente comme une vague. Il nous apporte donc parfois de l'air polaire du Nord, encore très froid à la sortie de l'hiver, et d'autres fois de l'air du Sud, plus chaud. Depuis quelques semaines ce jet-stream n'en finit pas d'onduler avec une alternance de flux de Nord et de Sud, ce qui explique en partie ces changements de température spectaculaires.

Le réchauffement climatique exacerbe le phénomène

Mais d'autres facteurs entrent aussi en jeu, par exemple, le week-end des 6 et 7 avril derniers. À l'air chaud envoyé par le jet-stream, s'est ajouté une dépression sur l'Atlantique et un anticyclone sur la Méditerranée. Comme deux engrenages, ils ont fait remonter davantage encore la chaleur du Maghreb. Nous avons battu des records de températures avant un retour de l'air polaire, puis de nouveau un épisode de chaleur exceptionnelle. À Tarbes par exemple il a fait 30 degrés le 6 avril (record mensuel), puis 11 degrés trois jours plus tard, de nouveau 27 degrés le week-end suivant et 12 degrés sont attendus jeudi.

Climate change fuelled unprecented extreme weather in 2023; expect more record-breaking events in 2024.



Both adaptation and a rapid move away from fossil fuels is needed to make our world a safer place. https://t.co/M2e1CuYD35 pic.twitter.com/4K3eMeKW8F — World Weather Attribution (@WWAttribution) December 22, 2023

Dans un contexte de réchauffement global de la planète, quand de l'air chaud est envoyé sur la France il est de plus en plus chaud, de plus en plus tôt. Quand la tendance s'inverse, la chute est mécaniquement plus brutale, ce qui amplifie ces changements de température caractéristiques de la saison. Ces fluctuations spectaculaires ne sont pas sans conséquences. En 2021 les arbres ont bourgeonné très tôt avec le printemps très précoce, avant d'être frappés par un violent épisode de gel en avril. Les conséquences avaient été désastreuses pour les arboriculteurs, mais ce scénario risque de se reproduire. Selon une étude du World weather attribution, un consortium de scientifique, la probabilité d'un gel similaire sur une végétation en bourgeonnement a augmenté de 60% en France à cause du dérèglement climatique.