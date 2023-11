Les particules émises lors de la cuisson de cuisinières ou de fours à gaz peuvent être dangereuses pour la santé

En Installant des capteurs dans des foyers, des scientifiques sont parvenus à la conclusion que plus de la moitié des ménages français utilisant la cuisson au gaz sont exposés pendant la cuisson à des taux de dioxyde d'azote, supérieurs aux préconisations de l'OMS.

Les plaques de cuisson ou les fours au gaz constituent une menace silencieuse pour les foyers français. Une étude, publiée mercredi 8 novembre, commandée notamment par l'association Respire qui milite pour une meilleure qualité de l'air montre que lorsque vous faites mijoter votre soupe, ou lorsque faites revenir vos oignons sur des plaques au gaz, vous êtes exposés au dioxyde d'azote émis pendant la cuisson.



Plus de la moitié des ménages français utilisant la cuisson au gaz, 53% précisément, dépassent le seuil journalier préconisé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les chercheurs sont parvenus à ce résultat en installant des capteurs dans 35 foyers français ainsi qu'une centaine d'autres aux Pays-Bas, en Roumanie, en Italie ou en Espagne notamment. Ils ont remarqué que les pics de pollution pouvant durer plusieurs heures et sont d'autant plus intenses si les appareils de cuisson restent longtemps allumés. Et ce, malgré la présence de système de hotte aspirante.

Exposition trop importante au dioxyde d'azote

Les niveaux de concentration en dioxyde d'azote seraient près de deux fois plus élevés dans les foyers qui ont recours à des appareils de cuisson au gaz, que dans ceux qui sont à l'électrique. Inflammation des voies respiratoires, toux, réduction de la fonction pulmonaire représentent autant de risques liés à une exposition trop importante au dioxyde d'azote. Dans une étude similaire réalisée par les mêmes organismes, en janvier dernier, les chercheurs assuraient que près de 150 000 enfants en France présentent des symptômes d'asthme liés aux cuisinières à gaz.



Pour s'en prémunir, il faut soit passer aux plaques électriques, soit aérer plus régulièrement, même si selon ces associations ça ne s'avère pas si efficace. Elles militent pour la mise en place d'un étiquetage spécifique sur les appareils électroménagers pour indiquer les taux de pollution.