Le billet vert. Comment traiter nos déchets organiques et alimentaires ?

Gérard Feldzer (en bas de la photo) et Bertrand Picard présentent des moyen de gérer et traiter nos déchets organiques, comme cette "poubelle intelligente" Kitro. (KITRO)

Après le succès du premier tour du monde en avion solaire, Bertrand Piccard a créé la Fondation Solar Impulse, qui propose de sélectionner 1000 solutions rentables pour la protection de l’environnement, un programme reconnu par l’ONU.

Un énorme gâchis

Il est admis qu’entre 30 et 50 % de la nourriture produite est gaspillée. Rien qu’en France, ce sont 10 millions de tonnes par an, dont 7 à 10% sont directement jetées de nos assiettes. La France s’est engagée, au travers du Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, à réduire de moitié le gaspillage alimentaire à l’horizon 2025. Des solutions labellisées par Solar Impulse Foundation pourraient nous aider à atteindre nos objectifs, comme Kitro, une poubelle intelligente : "Kitro est une poubelle munie d’un scanner et d’une balance. A chaque fois que l’on jette quelque chose, la poubelle va nous faire un rapport sur ce qui a été jeté en qualité et en quantité. Cela permet de doser beaucoup mieux la fabrication de la nourriture dans les cantines, restaurants, entreprises, hôtels etc." Bertrand Piccard

Comment traiter tous les déchets alimentaires ?

On évalue le coût du gâchis alimentaire à environ 16 milliards d’euros. Pourtant, les choses ont évolué. Ainsi, de plus en plus de collectivités ajustent la nourriture, comme dans les écoles par exemple. Les élèves sont incités à consommer en fonction de leurs besoins réels. Arrêtons les “Finis ton assiette ! Pense aux pauvres qui n’ont rien à manger” et adoptons le “Ne prends que ce dont tu as vraiment besoin”.

La solidarité dans la gestion des invendus

La gestion des invendus permet d’approvisionner les banques alimentaires , comme les Restos du cœurs qui servent des centaines de millions de repas. Citons également des applications comme HOP HOP food, qui met en relation, en les géolocalisant, ceux qui ont des restes de nourriture et ceux qui en ont besoin.

Les déchets ultimes

Lorsque les restes sont inutilisables, le Waste Transformers est une solution vertueuse pour recycler les déchets : "Les déchets organiques sont traités dans ce système qui se présente sous forme de container, qui produit, d’un côté du biogaz, de l’autre de l’engrais pour le sol. On agit de nouveau à plusieurs échelles et ça me plaît beaucoup". Bertrand Piccard

