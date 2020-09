Le billet sciences. Le combat des "Black Lives Matter" touche aussi à la science

Henrietta Lacks était une jeune femme noire américaine morte dans les années 1950 d’un cancer du col de l’utérus très agressif. Lors d’un examen, les médecins lui avaient prélevé des cellules sans son consentement. Ces dernières vont avoir une incroyable capacité de reproduction en laboratoire alors que celles d'autres patients ne tenaient pas très longtemps. Les cellules d'Henrietta Lacks vont se révéler en quelques sortes immortelles. Les chercheurs se sont partagés les données, les dossiers médicaux, ils ont publiés son génome, son ADN afin de pouvoir cultiver ses cellules dans le monde entier. Elles ont permis à la médecine de faire d’incroyables progrès.

Avant d'utiliser un médicament contre une maladie, les chercheurs le teste sur des cellules en laboratoire, des virus, des préparations, des vaccins. C’est ainsi que les cellules d’Henrietta Lacks, appelés HeLa ont permis de comprendre la polio et de trouver un vaccin. Cela est aussi le cas contre le papillomavirus. Elles ont fait avancer la recherche en immunologie, contre la leucémie, la maladie de Parkinson, et ont permis de faire progresser la fécondation in vitro. Les scientifiques les ont même envoyées dans l’espace pour comprendre les effets de l’apesanteur sur les cellules humaines. On référence aujourd'hui des milliers de publications scientifiques qui doivent leurs découvertes aux cellules HeLa.

