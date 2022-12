La recette optimale pour créer des bulles de savon : ludique mais aussi scientifique

Du lundi au vendredi à 6h55, 8h21 et 11h24

Des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l'université de Paris-Saclay détiennent enfin la meilleure recette pour faire des bulles de savon. Pour l’obtenir ils se sont associés à des artistes, et le résultat vient d’être publié dans une revue scientifique.

Cette recette que vous attendez tous, la voici : dans un flacon rempli d’eau il faut rajouter 4% de liquide vaisselle, 10% de glycérol, que vous pouvez trouver en magasin de bricolage et 0,1% % de polymère (ou un peu moins). Ce polymère peut être par exemple de la gomme de guar, un épaississant naturel que l’on trouve au rayon alimentaire. Ce polymère permet à la bulle de bien se fermer, quand on souffle sur le film de savon et le glycérol permet lui à la bulle de durer longtemps en luttant contre l'évaporation. Avec ce mélange, une bulle posée sur une surface liquide peut avoir jusqu’à une heure de durée de vie !

Une bulle finit toujours par éclater à un moment parce qu’il existe à la fois un phénomène de gravité (l'eau s'écoule le long de la sphère sous l'effet de son poids) et il y a aussi un phénomène d'évaporation, ce qui fait que la bulle finit toujours par éclater. C’est d’ailleurs à cause du phénomène d'évaporation qu’une bulle de savon est froide si vous la touchez. Ces chercheurs ont calculé que sa température peut être jusqu'à 8°C plus basse que la température ambiante.

Utile pour l'industrie cosmétique

L'intérêt scientifique d'étudier les bulles de savon est bien réel, nous a expliqué Frédéric Restagno, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la physique des matières molles : ce genre de recherche est utile pour l'industrie cosmétique, surtout à une époque où l’on revoit la liste des ingrédients pour rechercher des produits plus naturels mais qui moussent quand même.

Autre intérêt : l'étude de l'évaporation de l’eau sur une bulle de savon permet de mieux comprendre des processus de séchage de peintures ou de vernis. Enfin l'irisation, le déplacement de tourbillons de couleur visibles à la surface de la bulle peuvent aider, par analogie à la compréhension de tourbillon d’air dans l’atmosphère.

Parmi la centaine de chercheurs qui travaillent en laboratoire sur les bulles et les mousses en France, ce sont des chercheurs lillois qui détiennent le record de la bulle la plus durable. Il faut dire qu'ils avaient rajouté des microparticules de plastique dans le mélange et leur bulle a quand même tenu 460 jours.