La grippe arrive : pensez à la vaccination dès à présent

Les premiers cas sporadiques de grippe sont apparus sur le territoire, indique Santé publique France et les observations faites dans l'hémisphère sud, notamment en Australie, laissent entrevoir des symptômes de grippe assez sévères cette année. Côté Covid-19, le nombre de contaminations est stable, mais un peu plus d'un millier d'hospitalisations sont enregistrées chaque jour en France.

Il est possible de se faire vacciner le même jour contre le Covid et la grippe pour les personnes à risque. Avec une injection dans chaque bras, ça ne change rien en termes de protection vaccinale. Rappelons que le vaccin contre la grippe est réservé jusqu'au 15 novembre au public prioritaire : essentiellement les plus de 60 ans, les femmes enceintes, et les patients atteints de certaines maladies chroniques.



Mieux vaut se vacciner tout de suite contre la grippe

En 2022, l'épidémie a démarré en mars mais les anticorps générés par le vaccin antigrippal, perdurent six à huit mois. Rien ne dit que le scénario sera le même cette année. Durant les trois années précédant le Covid, les épidémies de grippe se sont déclenchées plutôt pendant les vacances de Noël ou juste après. De toute façon, "on perd moins à se faire vacciner un peu trop tôt plutôt qu’un peu trop tard" rappelle le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses de l'Hôpital Henri-Mondor à Créteil. Il voit arriver l’hiver avec un système hospitalier en tension, notamment en termes de personnel. il ne faudrait pas, dit-il, que l'épidémie de grippe, mal anticipée, ajoute une déstabilisation supplémentaire.

Covid-19 : on n'oublie pas les gestes barrières

Sur le front du Covid, pour l’instant l'épidémie donne plutôt l’impression de se stabiliser sans nouveau variant inquiétant. La population est vaccinée à 80% avec une dose au moins et l'inquiétude se porte donc essentiellement sur les plus fragiles, dont la protection vaccinale diminue plus vite dans le temps. Les plus de 60 ans représentent la grande majorité des hospitalisations en ce moment. Beaucoup de médecins s'inquiètent aussi d’un abandon un peu rapide des gestes barrières, du port du masque notamment.