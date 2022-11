Italie : pourquoi la découverte de statues de bronze près de Sienne enthousiasme les archéologues

Des archéologues italiens ont annoncé cette semaine la découverte exceptionnelle d’une vingtaine de statues en bronze antique en Toscane. Elles sont vieilles de plus de 2 000 ans. Les plus anciens de ces bronzes ont sans doute été fondus vers 200 avant Jésus-Christ : ils représentent des divinités guérisseuses ainsi que des fidèles faisant des offrandes. Ces statues (remarquablement conservées) ont été découvertes dans la province de Sienne, dans un ancien sanctuaire consacré à la santé. Une sorte d'établissement thermal établi sous la période étrusque, et développé ensuite par les Romains. Les archéologues ont aussi découvert sur place 5 000 pièces de monnaie. "C'est sans doute l’une des plus remarquables découvertes de l’histoire de la Méditerranée antique" assure le le ministère de la Culture italien, qui imagine déjà créer sur place un parc archéologique.



La conservation exceptionnelle de ces statues et de pièces de monnaies s'explique car elles ont été retrouvées dans des eaux thermales : des eaux chaudes, boueuses, et riches en soufre et cette composition chimique qui a contribué à la conservation au point que l’on peut même lire sur certains objets des inscriptions en étrusque et en latin ainsi que le nom de puissante famille de l’époque. Par ailleurs, ces statues ont survécu aux ravages du temps car elles ont été volontairement protégées, au moment de la disparition de ce sanctuaire païen : on les a retrouvées cachées par des tuiles et des colonnes, dans les piscines thermales. Ce qui leur a permis de ne pas être retrouvées plus tôt, et de ne pas avoir été refondues en monnaie ou en d’autres objets en bronze, dans les siècles qui ont suivi.

Une découverte importante

Cette découverte confirme une sorte de continuité entre l’époque étrusque et l’époque romaine sur les deux siècles avant et après Jésus-Christ, explique Marie-Laurence Haack, professeur d'histoire ancienne à l'université de Picardie, spécialiste des étrusques et auteur du livre À la découverte des étrusques aux éditions La Découverte. Il y a eu une forme de continuité dans les rites et ce sanctuaire thermal l’illustre.

Par ailleurs, les inscriptions en étrusque, vont permettre de mieux connaitre cette langue qui s'écrit avec l’alphabet grec, mais qui reste assez mystérieuse. Une soixantaine de chercheurs et historiens ont déjà été sollicités en Italie pour analyser cette découverte.