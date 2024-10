Espace : en rattrapant le premier étage de sa fusée Starship, Space X démontre son avance technologique

Le vol de cette méga fusée Starship n’a duré que neuf minutes, et pourtant les images sont dignes d’un film de sciences-fictions. Comme si l'on regardait la vidéo du lancement à l’envers et au ralenti, le premier étage de la fusée, celui du booster, retourne depuis le ciel vers la base de lancement.

À la verticale, la trajectoire et sa descente sont parfaitement contrôlées par les 33 moteurs qui ont servi à la propulsion. Juste avant de toucher le sol, cette partie de la fusée qui mesure 70 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 25 étages, est ainsi attrapée au vol, capturée par les immenses bras mécaniques de la tour de lancement.

Un sans-faute et une manœuvre fascinante de précision qui a suscité, dimanche 13 octobre, des réactions de liesse parmi les équipes au sol ; cris, applaudissements, regards exorbités, certains employés n’osaient pas y croire eux-mêmes.

Space X poursuit son décollage

Avec ce nouvel exploit, le milliardaire américain Elon Musk prend encore de l'avance sur ses concurrents du spatial. La fusée Starship, la plus puissante au monde, avec laquelle le milliardaire américain ambitionne de coloniser Mars, et la NASA d'envoyer des astronautes sur la surface de la Lune, démontre une fois de plus son avance technologique. L'Europe et la Chine, elles, ne maîtrisent pas encore la conception de fusée à étages récupérables.

Au-delà de l'intérêt économique, Spacex espère aussi faire de la réutilisation des lanceurs un argument environnemental. Les deux étages de la fusée Starship devraient, à terme être récupérés et réutilisés après chaque vol, mais pour le moment, plusieurs associations environnementales dénoncent plutôt des dégâts environnementaux conséquents, alors que la société à enchaîner les tests dans une zone pourtant située à côté d'une réserve protégée.