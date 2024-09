Environnement : combien y a-t-il de ruisseaux et de rivières en France ?

Tous les observateurs ne sont pas d’accord entre eux, quant au nombre de ruisseaux et de rivières en France. Selon la nouvelle carte nationale des cours d’eau, établie par des chercheurs de l'Institut national de recherche sur l’alimentation, l’agriculture et l’environnement (Inrae), jeudi 19 septembre, la France métropolitaine compte plus de deux millions de ruisseaux, torrents, rivières, fleuves, ce qui fait 680 000 km de cours d’eau au total. Le problème, c’est que lorsqu’on compare ce bilan avec les tracés qui figuraient jusqu’ici sur les cartes IGN, il apparaît qu’un quart des cours d’eau français, ont tout simplement disparu sans aucun lien avec des phénomènes de sécheresse.



Où sont passés ces ruisseaux et rivières qui n’apparaissent plus sur la carte ? En fait, ils se sont perdus dans les méandres d’une nouvelle définition du cours d’eau qui date de la loi de 2015. Cette définition établit qu’un cours d’eau doit répondre à trois critères : posséder un lit d’origine naturel, être alimenté par une autre source que la pluie et avoir un débit suffisant une majeure partie de l’année. Il se trouve que cette notion de débit suffisant varie selon les services départementaux qui sont missionnés pour faire les inventaires. Résultat : 20% des départements ont comptabilisé plus de cours d’eau qu’il y a 10 ans. Inversement 16% des départements ont carrément rayé de la carte la moitié de leurs rivières ou ruisseaux départementaux, essentiellement parce qu’il s’agit de ruisseaux intermittents donc qui s'assèchent une partie de l’année.

Une uniformisation nécessaire

Cette différence d'interprétation pose un problème car elle donne sur le papier des cartes incohérentes avec des cours d’eau dont le tracé disparaît en traversant certains départements et réapparaît plus loin. Les chercheurs ont totalisé 1500 cas de discontinuité de cours d’eau en France sur la nouvelle carte. Ensuite cela entraîne des inégalités dans la protection des écosystèmes aquatiques en France. Les cours d’eau sont théoriquement protégés des pollutions ou de certains aménagements, comme les barrages, par des réglementations environnementales, mais encore faut-il que ces cours d'eau aient une existence officielle.

Aujourd’hui, les chercheurs de l'Inrae, soulignent ainsi que plus de la moitié des ruisseaux situés en amont de rivières importantes pour les écosystèmes, ont disparu officiellement des cartes…. la qualité de leur eau n’est donc plus protégée de façon réglementaire et des pollutions pourraient se propager. Ces scientifiques réclament donc une remise en cohérence de la cartographie des cours d’eau en France.