Egypte : la découverte d'une soixantaine de sarcophages parfaitement conservés tombe à pic pour le futur musée égyptien

Début octobre, les égyptologue ont communiqué sur la découverte d'une soixantaine de sarcophages en parfait état de conservation. Ils ont été remontés d’un puits funéraire près du Caire. Une bonne nouvelle pour le gouvernement égyptien qui espère ouvrir bientôt le Grand Egyptian Museum (GEM), au Caire.

Leurs couleurs sont vives : du vert, du rouge, du marron. Le bois, lui, est clair et orné de nombreux hiéroglyphes. Samedi 3 octobre, l’un de ces sarcophages a même été ouvert devant les caméras pour découvrir un corps momifié parfaitement conservé. C’est la datation du bois qui a permis d’estimer qu’ils remontaient à 2 500 ans. Pour les égyptologues, ce sont les tombeaux de responsables politiques et religieux, principalement de la 26e dynastie d’Égypte, quand les rites funéraires ont commencé à être codifiés.

Honoured to be invited by the Minister of Tourism and Antiquities HE Khaled El Anany to Saqqara for the announcement that a new tomb of mummies has been discovered. I saw one being opened for the first time in 2600 years! Truly amazing! @TourismandAntiq @MFATNZ pic.twitter.com/5oLfAM7zAV