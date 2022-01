Des traitements contre le Covid-19 bientôt disponibles en France ?

En France, on ne parle pas encore de traitement pour le grand public. Aujourd'hui, il s'agit de traitements pour des personnes fragiles, immunodéprimées, ou chez qui la vaccination est inefficace. À l'hôpital, on utilise déjà pour ces patients des anticorps que l'on injecte : ils remplacent ceux que l'organisme n'a pas réussi à fabriquer. Il y a de bons résultats, et très bientôt les médecins espèrent pouvoir prescrire un traitement sous forme de comprimés à avaler, le Paxlovid des laboratoires Pfizer. Cet antiviral empêche le virus de se multiplier et limite le risque de forme grave. L'avantage de ce traitement : il s'agit de comprimés à avaler matin et soir pendant cinq jours dès l'apparition des symptômes. Plus besoin d'être hospitalisé donc pour recevoir une injection (comme avec les anticorps).

Même si ce médicament a déjà obtenu une autorisation aux États-Unis et a déjà été livré en Israël, en France, il va falloir patienter un peu. La Haute Autorité de santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) sont en train d'étudier le dossier et pourraient rendre leur avis d'ici fin janvier. Les premières données fournies par le laboratoire indiquent que cet antiviral peut réduire de 89% les risques d'hospitalisation ou de décès chez des adultes fragiles. Mais les autorités sanitaires attendent les résultats définitifs de l'essai clinique pour donner leur feu vert.

Un traitement disponible en pharmacie

C'est un traitement qu'on pourra acheter en pharmacie, mais il ne faut surtout pas y voir un traitement miracle qui remplacerait la vaccination. Rappelons qu'il n'est efficace que dans les formes précoces de la maladie. Il faut pouvoir le prendre très tôt ce qui suppose d'obtenir une ordonnance rapidement. Par ailleurs, s'il est autorisé, ce médicament sera réservé à des personnes fragiles ou immunodéprimés.

Une centaine de traitements contre le Covid-19 sont en cours de développement dans le monde. L'espoir est donc permis mais il faut rester prudent. Difficile d'anticiper un calendrier, avant la fin des essais cliniques. On l'a vu en décembre avec l'antiviral du Laboratoire Merck : ce traitement prometteur, le Molnupiravir, que le gouvernement avait commandé, a finalement été retoqué par la Haute Autorité de santé faute d'efficacité suffisante.