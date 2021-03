Covid-19 : des essais en cours pour tester les vaccins sur les enfants

Une fille portant un masque à l'école à Vesoul (Haute-Saône). Photo d'illustration. (Jean-François Fernandez / RADIO FRANCE)

Pour l’instant, les vaccins ne sont pas recommandés aux moins de 16 ans. Mais Antony Fauci, "le Monsieur Covid" de la Maison Blanche, aux États-Unis, envisage la vaccination des plus jeunes dès l’an prochain. Il faut dire que ce ne sont pas eux qui font les formes graves de la maladie, même si ça peut leur arriver. En France, il y a eu près de mille enfants hospitalisés à cause du Covid, et le taux de décès est de moins de 1%, selon les études. C'est vrai que certains sont aussi plus à risque comme ceux atteints de trisomie 21 ou qui ont un système immunitaire fragile. D’ailleurs Israël a décidé de les vacciner.



Les vaccins dont nous disposons à l’heure actuelle n'ont pas été testés sur des mineurs mais des essais sont maintenant en cours. L’université d’Oxford a lancé le mois dernier un test auprès de 300 volontaires âgés de 6 à 17 ans du vaccin Astra-Zeneca. Pfizer et Moderna testent les leurs sur 3 000 volontaires de plus de 12 ans depuis trois mois. Moderna prévoit même de commencer des essais sur des enfants plus jeunes de six mois à 11 ans dans quelques mois. Il s'agit de voir si le vaccin provoque chez eux la même réaction immunitaire que chez les adultes; ce qui n’est pas toujours garanti. Il va falloir donc attendre les résultats de ces essais. On l’espère d’ici cet été. En France, pour l’instant il y a des discussions entre la Société française de pédiatrie et l’Inserm pour recruter des adolescents au sein de l’essai Covireivac. Mais la vaccination ne leur est pas recommandée pour l'instant.

Atteindre une immunité de groupe

Est-ce que la vaccination des plus jeunes nous permettra d'atteindre une immunité de groupe ? Il y a débat entre les médecins et les chercheurs. C’est ce qu’on espère par exemple en vaccinant les enfants contre la rougeole. Quand toute une génération est couverte, le virus ne circule plus. Mais quand des enfants sont touchés tôt dans leur vie par un virus sans faire de forme grave, ils s’immunisent aussi. Ainsi quand ils recroisent une forme proche de ce virus, ils peuvent mieux se défendre même si c’est soixante ans plus tard.

Cela pose aussi la question du calcul du bénéfice risque aussi par rapport aux effets de long terme forcément méconnus des vaccins. Aujourd’hui, les enfants peuvent transmettre la grippe aux adultes mais ils ne sont pas vaccinés contre. Ce sont les adultes qui le font. Les pédiatres ne sont donc pas pressés de mettre en place cette vaccination tant qu'ils n'ont pas plus de preuves que les vaccins permettent aussi aux personnes vaccinées de ne plus être contagieuses. Ce que les études semblent montrer pour Pfizer. Et surtout quand il y aura assez de vaccins pour tout le monde.