Covid-19 : le vaccin Pfizer protège contre la transmission du virus

Du nouveau sur l’efficacité du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer : on sait désormais, grâce à une étude israélienne, qu’il protège également contre la transmission. "C’est un pays qui a vacciné abondamment, plus de la moitié de la population a reçu au moins une première dose, et on s’aperçoit que l’on peut casser les chaînes de transmission", explique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, vendredi 26 février. Les infections sont en effet réduites de 92 %. "Aujourd’hui, on en est à peu près sûr, pour plus de 90 % des cas, [une personne] ne transmettra pas, elle ne s’infectera pas", ajoute-t-il.

AstraZeneca efficace sur les plus de 80 ans

Le vaccin AstraZeneca rassure lui aussi peu à peu. "Au départ, on n’avait pas assez de données sur les personnes de plus de 65 ans, donc on a, par précaution, limité le vaccin aux moins de 65 ans", rappelle Damien Mascret. Grâce aux autres pays, comme l’Écosse qui l’a utilisé massivement, on constate que "la réduction [des hospitalisations] est spectaculaire pour toutes les tranches d’âges", précise le médecin : -85 % pour les 18-64 ans, -79 % pour les 65-79 ans et enfin -81 % pour les plus de 80 ans.

