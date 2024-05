Coqueluche : après la mort d’un nourrisson à Lille, les autorités sanitaires appellent à la vigilance

La circulation de la coqueluche s’accélère en Europe et en France. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance, suite notamment au décès d’un nourrisson et de plusieurs cas graves chez de jeunes enfants à Lille. Les cas mortels de coqueluche sont assez rares en France. Notre pays en compte une dizaine par an environ, mais cette maladie reste dangereuse pour les personnes fragiles non vaccinées. Les nourrissons avant l'âge de deux mois, moment de la première injection obligatoire du vaccin contre la coqueluche, sont particulièrement vulnérables.



Dans ce contexte, le chef du service des urgences pédiatriques du CHU de Lille lance, mardi 14 mai, dans la Voix du Nord, un nouvel appel à la vaccination des femmes enceintes et des proches des nouveau-nés. Nous sommes face à une recrudescence des cas, comme il en survient régulièrement tous les trois à cinq ans. Mi-avril, Santé publique France avait déjà lancé une alerte nationale, quelque 70 cas de coqueluche ont déjà été signalés dans une quinzaine de clusters, depuis le début de l'année dans l'hexagone. C’est déjà presque le double de la totalité des cas signalés sur toute l’année 2023.

à lire aussi Ce que l'on sait de la recrudescence de l'épidémie de coqueluche en France

Le centre européen de surveillance des maladies infectieuses signale aussi une augmentation des cas également en Belgique, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni notamment.

Les symptômes de la maladie

Cette maladie d’origine bactérienne provoque des quintes de toux prolongées, qui entraînent parfois une respiration sifflante. Celle-ci peut faire penser au chant du coq, d'où le nom de cette maladie. C'est une infection respiratoire qui se soigne bien par antibiotiques, mais la guérison peut prendre plusieurs semaines, et surtout c’est une infection très contagieuse, 10 fois plus transmissible que la grippe. Une personne malade peut en contaminer 15 à 17 autres autour d’elle .

D’où les appels à la vigilance, notamment, si vous toussez de façon inhabituelle depuis plus d'une semaine.

Cette mise en garde concerne aussi les adultes, la coqueluche n’est pas qu’une maladie infantile, on peut la contracter plusieurs fois, à tout âge, d'autant que la vaccination n'apporte qu'une protection limitée dans le temps. Des rappels doivent donc se faire régulièrement à l’adolescence et à l’âge adulte, même après 65 ans, car à partir de cet âge le vaccin reste recommandé tous les 10 ans.