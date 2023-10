Bien-être : caresser un chien est bon pour la santé

Des chercheurs suisses ont étudié les conséquences des interactions sur le cerveau. Comme les chats, les chiens peuvent agir de manière bénéfique sur notre moral.

Temps de lecture : 2 min

Les animaux domestiques peuvent nous remonter le moral, confirme une étude de l'université de Bâle. Ces chercheurs suisses ont étudié ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu’on caresse un chien. Pour mesurer cette activité cérébrale, les chercheurs ont équipé une vingtaine de volontaires, de capteurs pouvant mesurer l’activité du cortex préfrontal du cerveau, la zone qui régule les interactions sociales et émotionnelles.

Ils ont demandé à ces volontaires de caresser soit des chiens, soit des peluches de la même taille. Ces peluches étaient alors chauffées de l’intérieur par une bouillotte pour que le contact se rapproche de celui d'un animal vivant. Par moments, les caresses se faisaient sans regarder le chien ou la peluche et à d'autres moments les volontaires, devaient associer le toucher et le contact visuel.

Les zones émotionnelles du cerveau

Dans les deux cas, le contact avec le chien ou la peluche apporte un bien-être qui active les zones émotionnelles du cerveau. Par ailleurs, et c’est mesuré de façon objective, l’activité cérébrale est plus intense lorsque les participants caressent le vrai chien. Cet effet persiste plus longtemps.

Ces résultats, publiés dans la très sérieuse revue Plos One viennent compléter d’autres travaux qui ont déjà démontré qu'interagir avec un chien, quand ça se passe bien et que l’on n’en a pas peur, réduit la tension artérielle, la fréquence cardiaque, et le niveau, dans la salive, de cortisol, qui est une hormone du stress.



L’effet sur le cerveau est similaire à ce qui se passe avec un chat. Il y a quelques années, des chercheurs japonais étaient arrivés à la même conclusion. Le contact avec un vrai matou améliore davantage l'humeur que le fait de caresser son imitation en peluche. D’autant plus qu'un chat bien vivant, qui ronronne, émet des fréquences basses, qui apaisent l’organisme. Pour autant, les chiens sont plus couramment utilisés en thérapies. Cette nouvelle étude, estiment les chercheurs, devrait permettre d'améliorer leur utilisation notamment pour améliorer des troubles émotionnels, mais aussi des troubles de l’attention, ou de la motivation.