Allergies aux pollens : les trois-quarts de la France sont en alerte rouge

Plus de 70 départements du pays, sont concernés par un risque élevé d'allergie, de la moitié sud, à l'Île-de-France, en passant par le Centre et l'Est.

Sur la carte établie par le Réseau national de surveillance aérobiologique, seul le Finistère est épargné par le retour des pollens et des allergies. Les autres départements du Grand Ouest sont en jaune, c'est-à-dire en risque moyen, alors que tous les autres départements de la France métropolitaine sont en rouge.

Cette carte a été établie, grâce aux 80 capteurs de pollens répartis sur le territoire, mais également grâce aux botanistes, qui observent dans les parcs et jardins la floraison des espèces. De plus, les médecins allergologues font remonter au Réseau national de surveillance aérobiologique, les symptômes observés dans leur cabinet.

🌿 Avis aux allergiques : les concentrations polliniques sont particulièrement élevées aujourd'hui sur tout le pays à cause du temps très doux!🚨

Notamment pour les pollens d'aulne (famille des bétulacées) qui sont en pleine floraison!https://t.co/ZKwESsXdO2

Bon courage!🤧💊 pic.twitter.com/vgdOYw33mZ — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) February 15, 2024

Autant de départements en rouge, en plein hiver, ce n'est pas exceptionnel, mais cette année, ça arrive un peu plus tôt que l'année dernière. En 2023, la majeure partie du pays était passée en rouge fin février. C'est la douceur des températures et le retour du soleil qui expliquent cette alerte aux pollens. Les conditions météo favorisent les émissions et les dispersions de pollens, avec la floraison de certains arbres qui arrive légèrement plus tôt. Dans le Sud, ce sont les cyprès et les frênes, alors que dans le reste du pays, ce sont plutôt des allergies liées aux pollens de bétulacées, c'est-à-dire, les noisetiers ou les aulnes.

Comment se protéger des allergies ?

Les 30% de personnes allergiques en France peuvent suivre l'évolution des risques sur le site pollens.fr et également consulter un médecin allergologue, pour se faire prescrire un traitement. D'autres astuces consistent à se rincer les cheveux le soir, aérer son logement avant le lever du soleil, ou après son coucher, faire sécher ses vêtements en intérieur, fermer les vitres de son véhicule, voire porter un masque en extérieur.

Si les symptômes sont vraiment désagréables, l'Institut Pasteur de Lille conseille également des remèdes naturels, comme des tisanes de thym ou d'estragon pour décongestionner le nez. Enfin, l'huile essentielle d'estragon permet de réduire la fréquence des allergies.