Voici comment est né le maïs

Le billet sciences week-end Mathilde Fontez (Epsiloon) et Hervé Poirier (Epsiloon) Le samedi et le dimanche à 7h22 et 9h22

Le sujet est débattu depuis longtemps. On sait maintenant que l’événement clé a eu lieu il y a 5.000 ans, sur le continent américain : une téosinte (une graminée déjà cultivée là-bas) s’est hybridée avec une autre, pour produire une plante encore plus vigoureuse et nourricière, de laquelle descendent tous les pieds de maïs actuels.

C'est l'histoire d'une improbable rencontre qui a changé la face du monde – sachant que la vigueur hybride reste aujourd’hui le cœur des approches de création de nouvelles variétés de maïs. Hervé Poirier, rédacteur en chef au magazine scientifique Epsiloon, nous explique aujourd'hui qu’on a enfin compris comment est né le maïs.

franceinfo : Le moment clé aurait eu lieu il y a environ 5.000 ans, dans les plaines du Mexique ?

Hervé Poirier : C’est la première céréale cultivée dans le monde, devant le riz et le blé. Cela a longtemps été l’aliment de base des Amérindiens. Mais l'origine du maïs semblait un peu magique. Qu’est-ce que c’est que cette plante qui ne ressemble à aucune autre, formée d’une longue tige, avec de lourds épis, remplis de grains immenses ?

D’où vient ce monstre de la botanique ?

Après de nombreuses hypothèses, et de nombreuses controverses, un consensus s’est peu à peu dégagé autour d’une plante qui a normalement la forme d’un buisson, la téosinte.

Cela a été démontré en 2011 : il y a environ 10.000 ans, dans une plaine du Mexique, une téosinte a subi une mutation sur un gène, qui l’a transformée en une longue tige, avec des grains empilés en gousse. Et cette forme primitive de maïs a commencé à être domestiquée en Amérique centrale. Mais ce n’était pas le fin mot de l’histoire.

En analysant plus de 1000 génomes différents de maïs et de téosinte, une équipe d’une trentaine de généticiens, principalement chinois, vient de démontrer que le moment clé a en fait eu lieu après, lors d’une hybridation subie par cette téosinte mutante, il y a 4 à 6000 ans.

Une hybridation ? C’est-à-dire un croisement avec une autre espèce ?

Oui, avec une autre forme de téosinte, adaptée aux altitudes, qui avait gardé sa forme de buisson. Et cette rencontre aléatoire a été magique : l’hybride qui en est né, a formé une plante en forme de tige, encore plus vigoureuse et nourricière, avec de plus gros épis, et un contenu nutritionnel enrichi. Mieux : cet hybride fleurit plus tôt, ce qui le rend adapté à des climats plus frais, et plus variés que les plaines du Mexique. Bref : un monstre était né.

Et il a prospéré…

Plus rien ne pouvait arrêter le monstre. C’est cette hybridation qui a permis au maïs de se disperser au-delà de l’Amérique centrale, pour envahir tout le continent du nord et du sud. Puis Christophe Collomb l’importera en 1493, en Europe.

Au fil des hybridations, artificielles cette fois, les agriculteurs et les semenciers n’ont cessé de faire apparaître de nouvelles variétés de maïs. Mais oui : tous les plants de maïs cultivés aujourd’hui descendent de cet hybride originel. Tous sont issus de cette improbable rencontre entre deux téosintes, il y a 4 à 6.000 ans, dans les hauteurs du Mexique. Une rencontre qui a changé la face du monde.