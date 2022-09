On a trouvé le gène qui a rendu l’humain intelligent

Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

Le billet sciences week-end Mathilde Fontez (Epsiloon) et Hervé Poirier (Epsiloon) Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

Intelligence humaine et génétique : des chercheurs viennent de découvrir le gène qui nous a rendus plus intelligents que les chimpanzés.

Hervé Poirier, rédacteur en chef du magazine scientifique Epsiloon détaille aujourd'hui les recherches toutes récentes sur l'intelligence humaine réalisées par une équipe de chercheurs de l'Institut Max-Planck pour le développement des sciences, en Allemagne.

franceinfo : Des chercheurs viennent de découvrir le gène qui nous a rendus plus intelligents que les chimpanzés. C’est ça ?

Hervé Poirier : Oui. Le gène en question, tous les humains l’ont dans leur génome, mais il n’existe chez aucun autre primate, chez aucun autre animal. Et des chercheurs de l’institut Max Planck en Allemagne ont fait une expérience digne de La Planète des singes : ils ont inséré ce gène dans le génome de cellules souches de chimpanzés, puis ont cultivé ces cellules pour qu’elles se multiplient et se transforment en neurones.

Résultat : au bout de deux semaines, ils ont vu les neurones se multiplier de façon anormale pour un cortex de chimpanzé. Ils ont même vu apparaître ces plis caractéristiques de notre cerveau – qu'on ne retrouve dans un aucun autre animal.

Autrement dit : le gène a boosté la production de neurones. Mieux, ils ont pris des cellules souches humaines, lui ont retiré ce gène. Résultat : le mini cortex artificiel n’a plus de plis. Ce gène avait été repéré en 2016, son impact sur le nombre de neurones avait été mis en valeur en 2020, et cette expérience clôt la démonstration : voilà le gène clé de notre intelligence.

La découverte d'un gène chez les humains qui n'existe chez aucun autre primate. (EMBOPRESS)

Mais comment est apparu ce gène ?

En deux temps. A l’origine, c’est un gène très générique, partagé par tous les animaux, qui a été dupliqué, il y a 7 à 10 millions d’années, sûrement en Afrique, chez un de nos ancêtres. Peu de temps après la séparation d'avec les autres branches des primates, ce gène s’est retrouvé en double.

Puis, dans un second temps, toujours en Afrique, ce double a muté : une de ses 25 000 lettres a été mal recopiée (par le plus grand des hasards, un C s’est transformé en G). Et la protéine qui a alors été produite a boosté la production de neurones. Cet individu – mâle ou femelle, difficile à dire – a-t-il eu des maux de tête ? Il a en tout cas su réfléchir, se nourrir, séduire, se reproduire, mieux que les autres.

Son clan s’est agrandi, s’est imposé – nous sommes tous ses ancêtres, Néandertal compris. Et l’humain a dominé toute la planète. L’histoire du monde s’est finalement jouée à une lettre près. Drôle d’histoire non ?