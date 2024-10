Dans la Playlist de franceinfo cette semaine, le trompettiste israélien Avishai Cohen de retour avec son nouvel album et une composition de sa fille adolescente Amalia, le nouveau disque garni d'invités prestigieux de la popstar américaine Charli xcx, le groupe Photons qui mêle très bien jazz et électro, et le prochain album de Nesrine, chanteuse et violoncelliste avec une nouvelle version d'un tube chanté notamment par Dalida.

Avishai Cohen - The Seventh

Avishai Cohen - Ashes to gold (ECM/Universal). Album disponible.

Charli xcx and Julian Casablancas - Mean Girls

Charli xcx - Brat and it's completely different but also still brat (Atlantic records). Album disponible.

Photons - Craquements

Photons - La nuit sans l'ennui (Komos/ Molpé music). Album disponible.

Nesrine - Selma ya Salama

Nesrine - Kan Ya Makan (Kontor New Media GmbH). Album disponible le 1er novembre.

Retrouvez les choix du service Culture de franceinfo dans cette playlist mise à jour chaque semaine (format Deezer à retrouver ici).