La médaille du jour. Un catcheur américain vegan et écolo

Daniel Bryan à la Royal Rumble, en janvier 2019. Capture d’écran du site de W Network, chaîne de télévision canadienne. (CAPTURE D’ECRAN)

Comme beaucoup d'enfants qui ont grandi avec des figurines de catcheurs, j'avais Hulk Hogan, le blond bodybuildé, Rey Mysterio, le petit acrobate mexicain, ou mon préféré : l'Undertaker, catcheur américain. Il arrivait toujours sur le ring accompagné d'un cercueil dans lequel il mettait son adversaire après l'avoir battu, que des bons gros clichés qui tachent. Mais en 2019, la nouvelle star du catch, l'Américain Daniel Bryan, est bien loin de tout ça.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, on ne sait jamais, le catch c'est du cinéma. C'est scénarisé et les discours sont écrits à l'avance. Mais quand Daniel Bryan rentre sur le ring, ce n'est pas pour beugler sa haine du mec en face, enfin un peu. Avec son style de bûcheron canadien, chevelu et barbu, quand même, il hurle des slogans politiques et pointe le public du doigt. "Vous n'êtes que les complices d'une société d'hyper consommation qui détruit la planète et maltraite les animaux".

Daniel Bryan est populaire dans l'Amérique de Donald Trump et dans un show réputé très conservateur. C'est le premier catcheur vegan et écolo. Il s'en prend même aux baby boomers, des "parasites qui ne pensent qu'au profit".

Il est énervé quand même Daniel, cela reste un catcheur. Mais il est tellement énervé qu'il a même jeté à la poubelle sa ceinture de champion en cuir plaqué or pour la remplacer par une ceinture en bois et en chanvre. Le monde change... et même le catch américain.