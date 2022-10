Dysfonctionnements à l’IHU de Marseille : qui est Pierre-Édouard Fournier, le très discret successeur de Didier Raoult ?

Le professeur Pierre-Edouard Fournier, successeur de Didier Raoult à la tête de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée (IHUm) sera discrètement reçu vendredi 7 octobre par les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est aussi discret que son prédécesseur était tonitruant. Les archives des radios ou télévisions ne gardent aucune trace de sa voix, alors qu’elles regorgent de celle du "Professeur de l’hydroxy-chloroquine".

Dans une vidéo postée par l'IHUm en février 2020, le professeur Raoult explique des chercheurs chinois ont sorti première étude sur la chloroquine : “C’est efficace sur les coronavirus avec 500 milligrammes de chloroquine par jour, pendant 10 jours. C'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter", assure-t-il devant un auditoire hilare. Puis il poursuit : "Donc ce n’est pas la peine de s’exciter pour mettre les vaccins dans dix ans. Il faut travailler, voir les molécules potentiellement actives et qui sont immédiatement disponibles sur le marché. La seule chose que je vous dis : faites attention, il n’y aura bientôt plus de chloroquine dans les pharmacies". On connait la suite : indignation des pairs, confusion chez les politiques... et récemment un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et des poursuites en justice.





Notre intrus, Pierre-Edouard Fournier, le successeur, lui, est silencieux. Pas un mot lors de sa nomination en juin, ni lors de sa prise de fonctions le 1er septembre, ni après le rapport accablant de l'Igas. Il a seulement publié un communiqué. Même dans le passé : on ne trouve rien dans les archives des radios ou des télévisions. Il faut toute la persévérance des équipes de France Bleu Provence pour finalement exhumer 8 secondes d'interview diffusées en 2014, lors d'un reportage sur les infections nosocomiales."Elles touchent entre 5 et 10% des patients admis dans le système de santé français", explique-t-il dans ce court extrait.

Un changement de style radical à la tête de l'IHUm

Et même caricatural. Les très rares qui osent en parler décrivent Pierre-Edouard Fournier comme un "monsieur pas de vague", un "Mister nobody". À croire qu’il a été choisi pour cela. Taille moyenne, cheveux châtains grisonnants, petite barbes et boucs de même couleur, toujours couvert de sa blouse blanche, même lorsqu’il donne ses cours à la fac de médecine. Une fac où son fils est étudiant, sur les traces de son père donc. C'est un "homme poli", soulignent même ses détracteurs. Un homme "qui n'engueule pas les gens, lui ..." Ça veut tout dire.

Une microbiologiste qui l'a vu plusieurs fois en congrès décrit ce spécialiste des maladies infectieuses comme "extrêmement brillant". À l'IHU, sa maison depuis toujours, le chercheur a lancé le test PCR à grande échelle au début de la pandémie de Covid-19. Il lui est arrivé de prendre ses distances avec Didier Raoult, notamment sur l'hydroxychloroquine. Mais Pierre-Edouard Fournier est perçu comme "l'élève" du professeur Raoult. Ce dernier a dirigé sa thèse sur des bactéries litées au typhus en 1999. On peut même parler de mentor.

Sa nomination à la tête de l'IHU est critiquée

Officiellement, le choix de Pierre-Edouard Fournier vise à assurer la continuité dans le fonctionnement de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée. Mais la réaction de Didier Raoult le 13 juillet, jour de l’annonce officielle, donne peut-être un élément de réponse. Il a tweeté : "Echec et mat !"

Échec et mat. — Didier Raoult (@raoult_didier) July 13, 2022

Le choix final s’est joué entre Pierre-Edouard Fournier, "le disciple" de Didier Raoult, et Renaud Piarroux, épidémiologiste à la Pitié-Salpétrière à Paris et Marseillais d’origine. Deux possibilité : la continuité et donc la possibilité pour Didier Raoult de garder un pied à l’IHUm ou le changement et la porte fermée à l’ancien patron. "Pierre-Edouard Fournier va-t-il obéir à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) qui a poussé le professeur Raoult vers la sortie ?" s'interroge un chercheur qui souhaite rester anonyme. La CGT en doute et parle de mascarade. François Crémieux, le directeur de l'AP-HM a en tout cas soutenu ce nom, proposé par Louis Schweitzer. L'ex-PDG de Renault présidait le comité de sélection. Parmi les autres administrateurs un seul a voté contre la nomination de Pierre-Edouard Fournier. Les autres se sont abstenus.

Le professeur Fournier joue et même surjoue l’apaisement

Après la publication du rapport de l'Igas en septembre, ce dernier a transmis un communiqué à l'Agence France Presse. Il annonce suspendre les essais cliniques en cours "relevant de la recherche impliquant la personne humaine (RIPH), dans l'attente de la régularisation de la situation". Il explique, très politique, que les premières réunions avec les hôpitaux marseillais "ont permis de poser les bases de relations constructives et apaisées". Et se dit "heureux" de rencontrer prochainement les ministres de la Santé et de la Recherche pour leur présenter son "plan d'action ambitieux" et mettre "en œuvre les recommandations". Ça tombe bien, il a rendez-vous avec François Braun et Sylvie Retailleau.