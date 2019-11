Pour le cinéaste Costa-Gavras, le "pouvoir de l'argent" provoque "l'affaiblissement des démocraties"

Costa-Gavras invité de franceinfo le 4 novembre. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Comment raconter, au cinéma, un bras de fer économique et politique ? Dans son nouveau film, Adults in the room, Costa-Gavras raconte les coulisses d’un incroyable bras de fer. Celui qui a opposé, en 2015, la Grèce et ses partenaires européens.

Une fiction pour raconter « une vérité terrible »

Le réalisateur de L’Aveu, de Z, de Missing, s’est fondé sur le livre de Yanis Varoufakis, qui fut le ministre des finances de la gauche radicale portée au pouvoir en 2015. À l’époque, la Grèce se débat avec une gigantesque dette, héritée des gouvernements précédents. Le nouvel exécutif veut la renégocier, et en finir avec les politiques d’austérité, pour relancer l’économie du pays. Alexis Tsipras, le premier ministre, et Yanis Varoufakis se heurtent à l’opposition de l’Allemagne.

Pour montrer ces moments de grande tension - la Grèce allait-elle sortir de la zone euro ? -, Costa-Gavras a choisi la fiction. Des acteurs incarnent les dirigeants politiques : « Avec la fiction, on prend du recul », explique le réalisateur, ajoutant qu’ainsi, « on peut faire du cinéma, c’est-à-dire un spectacle ».

Adults in the room est un film spectaculaire. Il montre la violence des relations entre dirigeants européens dans les huis-clos des réunions de l’Eurogroupe, par exemple : « des affrontements en paroles d’une grande violence », raconte Costa-Gavras. Des paroles, et aussi des gestes parfois. Lorsque Yanis Varoufakis rencontre pour la première fois son homologue allemand, Wolfgang Schäuble, celui-ci refuse de lui serrer la main. « Une vérité terrible », selon Costa-Gavras. Une volonté de « soumettre » le représentant grec.

C’est le pouvoir du plus fort, comme toujours. Mais, à côté de ce pouvoir, aujourd’hui, nous avons aussi le pouvoir de l’argent, de l’économie, des banques et des grandes institutions économiques. Il y a un affaiblissement des démocraties et ça retombe sur le peuple. Costa-Gavras sur franceinfo

Adults in the room, de Costa-Gavras, sort ce mercredi 6 novembre, en partenariat avec franceinfo.