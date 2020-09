L’économie après la pandémie : "Des comportements auront changé", selon Laurence Boone, cheffe économiste de l’OCDE

Laurence Boone, cheffe économiste de l’OCDE, invitée de franceinfo mercredi 16 septembre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Quand la pandémie de coronavirus sera derrière nous, l’économie redeviendra-t-elle ce qu’elle était ? Pour Laurence Boone, la cheffe économiste de l’OCDE invitée mercredi 16 septembre sur franceinfo, "des comportements auront changé". L’Organisation de coopération et de développement économiques vient de publier ses nouvelles prévisions. Elle prévoit pour cette année un recul de 4,5% du produit intérieur brut au niveau mondial, et pour 2021 une croissance de 5%.

"Cette pandémie nous aura touchés longtemps", insiste Laurence Boone, "au moins un an et demi, peut-être deux ans. Des comportements auront forcément changé." L’économiste donne l’exemple du télétravail. "C’est pas mal un ou deux jours par semaine, mais je ne suis pas sure qu’on ait envie de faire ça tout le temps. Ça retire beaucoup du côté humain du travail", estime-t-elle.

La fin des voyages d’affaires ?

Laurence Boone donne un autre exemple : les voyages d’affaires. Selon elle, "on a appris que, pour beaucoup, on pouvait faire avec des moyens électroniques plutôt que de sauter dans un avion comme dans un taxi." Le secteur aéronautique va-t-il rester à terre ? "Il va nécessairement évoluer", répond l’économiste.

Laurence Boone poursuit : "C’est la deuxième forte crise qu’on se prend en dix ans, après la crise financière. Il y a une grande demande de changement, sur le climat, sur les infrastructures vertes. On n’avait pas vraiment saisi l’opportunité pour investir et vivre un peu différemment après la crise financière. Cette fois, on va peut-être y arriver."