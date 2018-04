Jean-Pierre Champion (Krys Group) : "En matière d’accès aux soins, le patient ne s’y retrouve pas"

Jean-Pierre Champion, directeur général de Krys Group, le 13 avril 2018. (RADIO FRANCE / FRANCEINFO)

Au départ, "nous étions déterminés à aider Emmanuel Macron, toute la filière, les industriels, les distributeurs, les médecins, les compagnies d’assurance l’étaient", a expliqué, vendredi 13 avril, Jean-Pierre Champion, à propos de la réforme promise par Emmanuel Macron sur "la prise en charge à 100% des lunettes d’ici à 2022".

Le directeur général de Krys Group a ensuite rapporté que ces "négociations ont commencé et nous sommes très déçus à ce stade puisque en matière d’accès aux soins, je pense que le patient ne s’y retrouvera pas. On pouvait renouveler ses lunettes tous les deux ans, on le pourra tous les trois ans. On pouvait changer ses lunettes dès lors que la vue s’était dégradée de 0,25 dioptries, il faudra que’elle se soit dégradée de 0,5 dioptries. Ce qui est très important car cela représente 5 dixièmes, ce qui est considérable".

Au final, si les échéances des négociations est mercredi 18 avril, Jean-Pierre Champion a estimé "ce n’est pas parce que il y a une dead-line que les négociations aboutissent, en tout cas dans l’intérêt du patient".