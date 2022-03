Espace : "Les Américains peuvent accéder à la station spatiale sans les Russes", explique François Chopard, cofondateur de Starburst

Du lundi au vendredi à 17h51 et 21h11

Le bras de fer entre la Russie et les pays occidentaux se prolonge dans l’espace. Plusieurs projets sont remis en cause. La gestion de l’ISS, la station spatiale internationale, notamment, devient tendue. Invité éco de franceinfo, François Chopard, fondateur de Starburst, incubateur de start-up du secteur, estime néanmoins que la donne a changé. Selon lui, les Etats-Unis ne sont plus dépendants de la Russie.

Le directeur de l’agence spatiale russe, Dimitri Rogozine, a laissé entendre que les sanctions occidentales pourraient "détruire" le travail international autour de l’ISS, et même entraîner une chute de la station. "Il y a un risque", estime François Chopard, car la capsule russe Soyouz contribue à "remonter" régulièrement l’ISS. Mais la situation change vite, explique le fondateur de Starburst.

"Elon Musk (SpaceX) a annoncé que sa capsule Dragon pouvait faire la même chose que Soyouz (…) Les Etats-Unis ont retrouvé leur autonomie et leur souveraineté spatiale grâce à Elon Musk, financé par la Nasa." François Chopard, cofondateur de Starburst sur franceinfo

"Aujourd’hui, explique le spécialiste, les Américains peuvent accéder à la station spatiale sans les Russes", alors que "il y a dix-huit mois, ils étaient encore dépendants des Russes et de la fusée Soyouz".