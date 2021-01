Covid-19 : le protocole sanitaire dans les magasins alimentaires pourrait être renforcé, selon Dominique Schelcher, patron de Système U

Dominique Schelcher, président de Système U, invité éco de franceinfo mercredi 27 janvier 2021. (FRANCEINFO)

Y aura-t-il bientôt de nouvelles règles pour faire ses courses ? Le gouvernement réunit jeudi 28 janvier les dirigeants des commerces alimentaires. Il envisage un protocole sanitaire anti-Covid-19 renforcé, selon Dominique Schelcher, président de Système U, invité éco de franceinfo mercredi.

"Ce qui peut changer, c’est la jauge, explique-t-il. Actuellement, elle est à une personne pour 8 m². Elle pourrait descendre à une personne pour 10 m². On y est tout à fait prêt chez U (…) Il y a un point d’attention particulier dans nos magasins, c’est les rayons des fruits et légumes, où parfois les gens peuvent davantage se rapprocher".

Système U veut que tous les rayons restent ouverts

Pour le patron des magasins U, il n’est pas question de fermer des rayons considérés comme non-essentiels, à l’image du deuxième confinement. "Une discussion est en cours", affirme-t-il : "Nous souhaitons le maintien ouvert de l’ensemble des rayons et le maintien ouvert d’un maximum de formes de commerces, y compris les petits commerces, en contrepartie d’un protocole extrêmement strict, renforcé, contrôlé".

Le couvre-feu généralisé à 18h a-t-il changé les habitudes des consommateurs ? Oui, selon Dominique Schelcher, qui note par exemple une affluence plus importante le mercredi, "mais il n’y a pas d’impact sur l’activité, au contraire".

10 000 recrutements cette année

En 2020, en France, le nombre de demandeurs d’emplois a augmenté de 7,5%. Mais des embauches se poursuivent dans plusieurs secteurs. Le patron de Système U annonce sur franceinfo que l’enseigne va recruter massivement cette année : "Chez U, on va recruter cette année 10 000 personnes, dont 2 500 jeunes en alternance, en apprentis, 600 personnes dans notre logistique [en CDI], et le reste dans les magasins", en CDD ou en CDI.

"Je suis très préoccupé par la situation des jeunes", poursuit-il. Le dirigeant veut s’appuyer sur le dispositif "un jeune, une solution", pour "fluidifier la relation entre jeunes et entreprises, notamment dans les bassins d’emploi où il y a un peu plus de tension et où on ne trouve pas" assez de candidats.