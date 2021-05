Centres commerciaux : "La fréquentation repart très bien", selon Jean-Marc Jestin, président de Klepierre

Jean-Marc Jestin, président du directoire de Klepierre, invité éco de franceinfo le 26 mai 2021. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Il y une semaine exactement, les commerces rouvraient. Selon Jean-Marc Jestin, président du directoire de Klepierre, leader des centres commerciaux, "la fréquentation repart très bien". Le groupe gère une centaine de centres en Europe, notamment Créteil Soleil et Val d’Europe.

Invité éco de franceinfo, mercredi 26 mai, Jean-Marc Jestin précise : "Si on se compare à 2020, on est à +20% (…) Et par rapport à 2019, dimanche dernier, on était à +13%."

Le Covid n’a pas tué le commerce physique Jean-Marc Jestin, président de Klepierre sur franceinfo

Mais la pandémie n’a-t-elle pas changé les habitudes de consommation ? "Je ne crois pas à la vie 100% digitale, répond Jean-Marc Jestin. Les gens viennent pour se faire plaisir (…) Les centres commerciaux sont plus proches de l’hôtellerie que de la grande distribution."

"On a abandonné 250 millions d’euros de loyers"

Privés d’activité, de nombreux commerçants se sont retrouvés bloqués, incapables de payer leur loyer. Klepierre a-t-il suffisamment soutenu les commerçants ? "Oui", répond Jean-Marc Jestin, qui assure avoir été "très pragmatique". "On a négocié. On a abandonné l’an dernier 250 millions d’euros de loyers, de notre fait. Et cette année, ce sera encore très important car on a plus de fermetures en 2021 qu’en 2020 (…) Quand on met en regard les aides d’Etat qu’on a eues, on a, nous, perdu 250 millions et on a reçu un million d’aides d’Etat. On a été un des grands contributeurs pour soutenir les commerces."

Les magasins ont massivement rouvert, mais dans les centres commerciaux, le taux de vacance a néanmoins augmenté : "Il était originellement de 3% et avec la crise il est passé à 6%", explique Jean-Marc Jestin.