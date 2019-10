L'histoire à la carte. La renaissance du nougat de Montélimar

Le nougat de Montélimar. Sa couleur blanche et son coté aéré sont signes de qualité. (MAISON ARNAUD-SOUBEYRAN)

C'est peut-être la présence d'amandiers et de ruches dans la Drôme provençale qui est à l'origine du nougat de Montélimar. Même si la sucrerie date de plus longtemps dans les pays du Moyen-Orient.

Une sucrerie connue dans le monde entier

Une chose est sûre, l'étape vers le midi par la Nationale 7 et l'arrêt technique des trains en gare a fait le succès du nougat à Montélimar. Un illustre habitant de cette ville, le président Émile Loubet, l'a aussi fait connaître dans le monde entier durant son passage à l'Élysée.

La fabrique et le musée se visitent. (MAISON ARNAUD-SOUBEYRAN)

La construction de l'autoroute a bien failli tuer le nougat de Montélimar, qui revit aujourd'hui grâce à la volonté des fabricants d'utiliser des produits de qualité et de plus en plus bio.

Composé de sucre, de miel, d'amande et de blanc d'œuf, le nougat exige un vrai savoir-faire. La plus ancienne fabrique de la ville, Arnaud-Soubeyran, perpétue cette tradition et a créé un musée pour connaître l'histoire du nougat de Montélimar.

Recette de nougat glacé

Pour L'Histoire à la Carte, Thierry Marx ajoute une recette de nougat glacé.

Ingrédients :

500 g de mascarpone, 500 g de crème fouettée, 200 g de sucre, 100 g d'eau, 4 blancs d'œufs, 400 g de nougat de Montélimar.

Préparation :

Monter les blanc en neige. Chauffer l'eau et le sucre dans une casserole pour obtenir un sirop. Quand il atteint 120°, le verser progressivement sur les blancs montés.

Tiédir légèrement le mascarpone. Briser le nougat de Montélimar et le mélanger au mascarpone tiède. Y ajouter la crème fouettée.

Incorporer délicatement le mélange mascarpone-nougat-crème à la meringue italienne (blancs et sirop). Verser dans un moule et mettre au congélateur.

Servir frais, coupé en tranches.