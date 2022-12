Une arrière-grand-mère américaine décroche son premier diplôme à 90 ans, 71 ans après avoir quitté les bancs de la fac

Elle avait arrêté ses études entamées en 1951 par amour. Il y a quatre ans, cette Américaine a décidé de finir ce qu’elle avait entamé, ce qu’elle a fait avec succès. La cérémonie de remise des diplômes s’est tenue dimanche et lui vaut une couverture médiatique impressionnante.

Elle s’appelle Joyce DeFauw, elle habite Chicago aux Etats-Unis et elle vient de s’offrir un très beau cadeau pour finir l’année : son premier diplôme universitaire. Un bachelor’s degree de l'université Northern Illinois, l’équivalent d’un bac +4 en France. Et elle l’a fait 71 ans après avoir abandonné ses études pour devenir femme au foyer.

En 1951, elle était la fierté de sa famille, la première à finir le lycée et à entrer à la fac. Elle avait bien l’intention d’aller au bout et de décrocher son diplôme pour devenir enseignante. "Mais ce qui s’est passé, c’est que j’ai rencontré ce beau mec. Là, des choses se sont passées donc nous avons décidé de nous marier et j’ai quitté les bancs de la faculté", dit-elle dans une vidéo enregistrée pour la remise des prix.



Lorsqu’elle le lui annonce, son père est effondré mais ainsi va la vie. Joyce DeFauw et son "beau mec" auront trois enfants avant qu’une mort foudroyante ne l’emporte, lui, cinq ans après leur mariage. Quelques années plus tard, elle va de nouveau se marier, et au fil des ans avoir six autres enfants. Ce qui fait un total de neuf marmots, "donc, vous voyez, sourit-elle, j’ai été un peu occupée pendant plusieurs décennies". D’autant que les enfants ont fait des petits enfants, 17, qui ont fait des arrière-petits-enfants, 24, qu’elle a aussi élevés. Jusqu’en 2018, où elle s’est dit qu’il était temps pour elle de finir ce qu’elle avait commencé et retourner à l’université.

"On peut apprendre toute sa vie"

Mais à 86 ans, derrière la belle histoire, la réalité est rude, très rude. "J’ai pensé abandonner dès la première année, mais j’ai persisté, je me suis accrochée, et surtout les autres m’ont aidée à tenir, à persévérer, les autres élèves et mes professeurs évidemment".

Si son histoire passionne autant la presse américaine, si elle est absolument partout à la télé, à la radio, ce n’est pas juste parce qu’elle illustre le leitmotiv universel "Croyez en vos rêves". C’est parce que Joyce DeFauw parle de la transmission : "Si j’ai fait des choses que je pensais impossibles, c’est grâce aux autres. J’ai le diplôme mais ce qui a plus de valeur c’est le contact que j’ai noué avec les autres élèves, c’est de partager des connaissances, avancer, découvrir ensemble, c’est passionnant d’apprendre, n’arrêtez jamais ! On peut apprendre toute sa vie".