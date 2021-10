Reinhold Mangundu, le poète namibien qui a convaincu le prince Harry et Leonardo Di Caprio de sauver le fleuve Okavango

L’Okavango, c’est l’un des fleuve les plus mythiques d’Afrique, il prend sa source en Angola, traverse la Namibie puis disparaît au Botswana, parce que son delta ne débouche pas sur la mer, mais sur le désert de Kalahari. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2014, c’est un joyau naturel exceptionnel, abritant une diversité incroyable d’animaux, éléphants, zèbres, lions, hippopotames, des centaines d’espèces d’oiseaux, de poissons, de plantes aussi, un paradis qui est aujourd’hui menacé par les foreuses et les pipelines.

C’est l’alerte que lance Reinold Mangundu, 25 ans, auteur de nombreux poèmes sur le fleuve, devenu activiste environnemental, et vent debout contre la pression mise par les prospecteurs pétroliers pour s’emparer des grosses réserves de gaz et de pétrole que recèle le sous-sol du delta.

Prince Harry and Namibian activist Reinhold Mangundu: "The Okavango River Basin is under siege by ReconAfrica, a Canadian oil company. We believe this would pillage the ecosystem for potential profit. Some things in life are best left undisturbed."https://t.co/bFZgsfNgul