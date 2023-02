Pour financer son film "À l’Ouest rien de nouveau", la scénariste Lesley Paterson est devenue championne du monde de triathlon

Le film diffusé sur Netflix vient d’être récompensé aux Bafta par sept statuettes et vise maintenant les Oscars. Une histoire qui n’aurait jamais pu être mise sur grand écran sans les courses gagnées par Lesley Paterson et toutes les primes de victoire qu’elle a reçues.

Son film vient de remporter sept Bafta, l’équivalent des César au Royaume-Uni, et elle vise maintenant les Oscars le 13 mars prochain avec neuf nominations. La scénariste écossaise Lesley Paterson, 42 ans, a adapté sur grand écran le célèbre roman sur la première guerre mondiale À l’ouest rien de nouveau, une fresque anti-guerre racontée du point de vue par un jeune soldat allemand qui n’aurait jamais pu être tournée sans les efforts physiques de Lesley Paterson.

Tout commence en 2006, lorsqu’elle décide d’acheter les droits du roman pour l’adapter sur grand écran et signe un contrat d'une durée d'un an renouvelable pour 10 000 dollars annuel, si l'on veut garder les droits.

Ça n’aurait pas posé problème si le film avait été tourné tout de suite, mais à cette époque, personne ne veut financer un film de guerre, et la scénariste, qui croit dur comme fer à son projet, se retrouve seule face à sa facture de renouvellement de droits. Seule et sans argent mais pas sans solution. Parce que Lesley Paterson n’est pas juste scénariste : son autre vie, c’est celle d’une grande sportive, qui était passionnée de triathlon au moment où elle a signé le contrat et qui a donc décidé d’utiliser cette passion, de s’inscrire à un maximum de courses et les remporter pour payer son scénario avec ses primes.

200 000 dollars de primes de courses en quinze ans

Et elle a réussi. En 2011, elle remporte son premier championnat du monde de cross-triathlon, et 10 000 dollars de prime, puis elle recommence en 2012, sur deux discipline, 20 000 dollars, etc., jusqu’à être aujourd’hui quintuple championne du monde. "Le plus dur, raconte-t-elle à la BBC, c’était au Costa Rica, en 2016, la veille de la course je suis tombée de vélo, je me suis fracturée l’épaule, j'étais au bord du forfait. Et puis mon mari m’a dit : ‘Tu sais, tu nages très bien avec un seul bras, alors vas-y, tente-le’." Effectivement, ce jour-là, Lesley Paterson souffre comme jamais mais contre toute attente fini première et remporte les 10 000 dollars de prix qui lui permettent de conserver les droits d’adaptation du roman.

L’adaptation est finalement sortie l’an dernier sur Netflix et brille maintenant à toutes les cérémonies. Un film sur la Grande Guerre, contre la guerre, qui résonne particulièrement avec l’actualité. "Mon but, a résumé la scénariste sur CNN, c’est de tendre un miroir au monde d’aujourd’hui pour empêcher l’horreur d’hier de se reproduire et provoquer un véritable changement."