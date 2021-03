Miss Potkin, la mère de famille britannique qui a enflammé Twitter en racontant sa grève des tâches ménagères

Miss Potkin est fatiguée. Miss Potkin, c’est le pseudo de cette trentenaire britannique sur le réseau social Twitter, une femme mariée, maman de trois enfants, dont un bébé, et qui gère l’intendance de son foyer. Par défaut, un peu malgré elle, comme des milliers d’autres femmes. La semaine dernière, elle a décidé d’arrêter, de ne plus endurer son labeur invisible, mais sans le préciser à la maisonnée, juste comme ça, pour voir ce que ça donnerait, pour mener une petite expérience scientifique. Expérience qu’elle a donc racontée à ses 21 000 abonnés sur Twitter, photos à l’appui.

Two days ago, I decided to stop doing the dishes. I make all the dinners and I am tired of having to do all the cleaning too. SINCE THEN this pile has appeared and at some point they are going to run out of spoons and cups and plates.



Who will blink first? Not me. pic.twitter.com/IZkOwP3a6B