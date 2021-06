Le naturaliste David Attenborough, 95 ans, exhorte le G7 à agir sur le climat : "Tout ce qui manque, c’est la volonté"

C’est Boris Johnson, le Premier ministre britannique qui l’a invité à s’exprimer devant le G7 à Carbis Bay, en Cornouailles. Sir David Attenborough est le naturaliste le plus célèbre du monde anglophone, celui qui depuis 50 ans raconte à la télévision, non seulement aux Britanniques, mais à tous ceux qui reçoivent la BBC, les beautés du monde naturel, l’incroyable diversité du vivant. Il est le professeur de biologie, le "monsieur découverte" qui a éclairé des générations de téléspectateurs, du prince Charles à Greta Thunberg. Bref, David Attenborough est une icône, une star qui est passée, ces dernières années, de véritable encyclopédie de la nature à témoin des ravages causés pas nos modes de vies sur notre habitat.

"We have the skills to address climate change in time. All we need is the global will to do so."



