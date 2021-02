VIDEO. Le vibrant appel du naturaliste David Attenborough aux dirigeants du monde entier

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Nous ne sommes plus des nations séparées. Nous sommes une seule espèce mondialisée dont les plus grandes menaces sont partagées." David Attenborough a livré un vibrant discours lors d'un sommet virtuel de dirigeants réunis au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon lui, "nous pouvons encore agir de manière proportionnée et en temps utile" face au changement climatique. "Le changement nécessaire en soi semble immense, et il l'est bien sûr, mais nous disposons déjà d'un grand nombre des technologies nécessaires, au moins pour les changements initiaux, et peut-être, et c'est essentiel, nous avons également un niveau de soutien public et de demandes d'action que je n'ai jamais vus auparavant", a-t-il déclaré.

"Accorder à la nature une valeur qui va bien au-delà de l'argent"

Avec la crise du Covid, David Attenborough estime qu'une action globale est aujourd'hui nécessaire. "Cela nous obligera à remettre en question nos modèles économiques et ce à quoi nous accordons de la valeur, à inventer des industries entièrement nouvelles, à reconnaître la responsabilité morale des nations riches envers le reste du monde et à accorder à la nature une valeur qui va bien au-delà de l'argent", a-t-il lancé.