Le naturaliste britannique Tony Juniper et le roi Charles III co-signent un livre pour expliquer le dérèglement climatique aux enfants

Le livre sort début mars en Angleterre et s’adresse aux 7-11 ans. Pour Tony Juniper, l’objectif est de donner des faits sur les gaz à effets de serre et le rôle des activités humaines dans le réchauffement, la survenue de sécheresse, d’inondations plus intense, ou encore de la montée des eaux.

Souvent présenté comme le conseiller officieux du roi Charles III sur les questions environnementales, Tony Juniper vient d’écrire avec lui un livre jeunesse sur le changement climatique, livre qui sort début mars, mais qui obtient déjà un bel écho médiatique. Et c’est vrai que c’est assez inédit. On n’imagine pas la reine Elizabeth signer un livre sur le climat, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas fait, ni sur ce thème ni sur un autre, mais voilà, les temps changent, le rôle de monarque aussi.

Tony Juniper et Charles III n’en sont pas à leur premier ouvrage : il y a cinq ans, quand le roi n’était que prince, ils ont publié un livre sur les enjeux du dérèglement climatique à l’attention des adultes. Désormais roi, Charles III a le devoir de rester politiquement neutre, et justement, Tony Juniper l’a convaincu que ce sujet l’était, qu’il concernait absolument tout le monde, travaillistes et conservateurs, riches et pauvres, adultes et enfants.

Mettre les faits à la portée des 7-11 ans

Le livre répond donc aux questions des 7-11 ans, il détaille les mécanismes du climat, l’effet de serre, le rôle des océans, des forêts, et bien sûr des activités humaines. Pourquoi le niveau des mers monte, pourquoi les sécheresses se multiplient-elles ? À l’heure où les falaises du sud de l’Angleterre s’effondrent dans la Manche et où la Tamise s’est en partie retrouvée à sec l’été dernier, tout ça est parfaitement d’actualité. "Le but, explique Tony Juniper à la BBC, c’est de mettre les faits à la portée des plus jeunes, c’est-à-dire de celles et ceux qui ont le plus à gagner à ce qu’on trouve des solutions."

À 62 ans, Tony Juniper n’est pas un spécialiste du climat, directeur de Natural England, sa spécialité est la zoologie, précisément les oiseaux, mais il explique que tout se tient : climat, biodiversité, nature. "Souvent, les gens pensent que ce sujet n’est qu’une option, alors que c’est l’inverse, c’est le cœur de nos sociétés, la faune, la flore, les rivières, les sols forment le socle fondamental de toute notre économie, de toutes nos vies." Le comprendre est à la portée d’un enfant. Faut-il un livre royal pour le réaliser ? Et faudra-t-il que les petits expliquent ça aux grands ?