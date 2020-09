L'étoile du jour. Les jumeaux Williams cartonnent en se filmant en train de découvrir des vieux tubes

Tim et Fred, les stars grâce à leur chaine YouTube : Twins’s the new trend. (CAPTURE D'ÉCRAN YOUTUBE)

Tim et Fred, 22 ans, résidant dans la ville de Gary près de Chicago dans l’Indiana et ils sont devenus des stars du web grâce à leur chaîne YouTube : Twins’s the new trend. Le concept est simple : leurs abonnés leur conseillent des vieilles chansons, des "gold", ils choisissent celles dont ils n’ont jamais entendu une note et ils filment leur réaction lors de la première écoute. En bref, ils ont fait I will always love you de Whitney Houston, Hey Joe de Jimmy Hendrix ou encore Rocket Man d’Elton John. Mais leur carton ultime depuis quelques jours c’est un titre quadragénaire : In the air tonight de Phil Collins, qu'ils ont adoré.

Le solo de batterie a fait son petit effet, les jumeaux ont été complètement soufflés par ce qui n’est pour nous qu’un vieux tube, un morceau trop entendu. Mais voilà, leur joie est contagieuse : 7 millions de vues en quelques jours. Et pas seulement : In the Air Tonight a vu ses ventes augmenter de 1 110 % et s’est retrouvé en troisième position du Top iTunes. Bref : un carton, qui vaut aux deux frères d’être cités par Alicia Keys, Annie Lennox et Dolly Parton. CNN et le New York Times se sont emparés du phénomène pour expliquer que, la leçon de tout ça, c’est que les "jeunes d’aujourd’hui" seraient prisonniers des algorithmes des sites de streaming qui ne leur proposent que ce qui ressemble à ce qu’ils likent.

Rap contre "standards"

Les jumeaux Williams écoutent du rap des années 2000, ils ne se voient proposer que du rap des années 2000. Le temps des découvertes musicales en voiture grâce à la radio ou en fouillant dans les vinyles des aînés est révolue. On pourrait se lamenter. Mais il y a les jumeaux. Ces jumeaux qui découvrent et font découvrir des tubes. Pourquoi ça cartonne ? Pourquoi leurs vidéos déclenchent-t-elle autant de likes, de partages et de commentaires ? Peut-être parce qu’en ces temps sombres, où un virus met de la distance entre nous, la musique recréé du lien, même par écran interposé. Et puis parce que les jumeaux nous donnent l’occasion de nous émerveiller, nous aussi deux minutes, en trouvant de l’émotion là où l’on ne pensait plus en entendre. Franchement, rien que pour ça, merci les twins !