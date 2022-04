Il parle 41 langues : Vaughn Smith, l’hyperpolyglotte, passionne la presse américaine

Polyglotte aurait pu suffire, mais au-dessus de 11 langues, les linguistes parlent d’hyperpolyglotte. C'est le cas de Vaughn Smith, 46 ans, habitant à Washington. Ce nettoyeur de tapis parle 24 langues et possède les bases de 41 langues au total. De quoi donner le vertige. Il est parfaitement bilingue en anglais, espagnol, bulgare, roumain, russe, tchèque, portugais, et slovaque. Pour le reste, il peut tenir des conservations soutenues dans 16 autres langues, telles que le français, l'italien, le finnois, l'hébreu, le japonais ou encore le norvégien. Et il maîtrise les bases de 17 autres langues et dialectes. Et non, il n’est pas interprète à l’ONU. Simplement Vaughn Smith aime les langues depuis qu’il est tout petit.

Have you ever met someone who makes you question the limits of human potential?



For the past few months, I’ve had the honor of spending time with a carpet cleaner named Vaughn Smith. You’re not going to believe me when I tell you what he can do. https://t.co/ZNc6wYLlN8 — Jessica Contrera (@mjcontrera) April 5, 2022

C’est en rencontrant l’un de ses cousins belges francophones qu’il a décidé d’apprendre sa première langue étrangère. "J’étais frustré, dit-il au Washington Post, frustré de ne pas comprendre un mot de ce qu’il disait, de ne pas pouvoir engager la conversation avec lui, je me suis dit ‘je veux ce pouvoir’". À partir de là, il a pris un abonnement à la bibliothèque et s’est emparé des dictionnaires et livres de grammaire en français, puis portugais, allemand, etc.

Décrocheur à l'école... et autodidacte surdoué en langues

Mais la curiosité est dévorante. À l’école, il décroche et ne parviendra jamais à terminer le lycée. Adulte, il multiplie les petits boulots, livreur, videur, peintre en bâtiment, et continue d’apprendre, au fil des rencontres. En travaillant dans un restaurant de sushis par exemple, il apprend le japonais, et ainsi de suite, jusqu’à 41 langues aujourd’hui, sachant qu’il continue et compte étudier l’écossais.

Forty-six-year-old Vaughn Smith, of Gaithersburg, Maryland, has a skill most people don’t know about – and very few can emulate. Although a carpet cleaner by trade, Smith's real gift is for words - he's learned about 40 different languages, so far. https://t.co/44q5M3rVes pic.twitter.com/9I0xB6YITD — CBS Sunday Morning (@CBSSunday) April 17, 2022

Son cas aurait pu rester anecdotique, il n’a pas postulé pour un Guinness des records, mais son histoire est devenue l’une des plus lues sur le site du Washington Post, elle est reprise partout, à la télé, à la radio, où beaucoup de médias posent la question de l’utilité : en quoi est-ce utile de parler autant de langues ? À quoi peut bien servir un don pareil ? Sous-entendu, n’aurait-il pas pu gagner de l’argent avec ? Sauf que "c’est hors sujet", répond Vaughn Smith.

Pour lui, être polyglotte, c’est se connecter aux autres, faire sourire cette touriste russe un peu perdue en lui demandant si elle a besoin d’aide, ou discuter avec ce groupe d’étudiants sourds en langue des signes. C’est rompre l’isolement, créer des ponts, tendre la main. Et c’est aussi ce qui fait le succès de l’histoire de Vaughn, son humilité, son humanité désintéressée, peut-être le plus utile de tous les dons.