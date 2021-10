Hwang Dong-hyuk, réalisateur de "Squid Game", explique le sens de sa série : "C’est une histoire sur les loosers, les perdants"

Impossible de passer à côté : en moins d’un mois, Squid Game s’est imposée comme la plus regardée sur Netflix. C’est une série coréenne en neuf épisodes, disponible depuis septembre sur la plateforme, et plutôt violente, puisqu’elle met en scène un jeu de survie, où pour s’en sortir des personnes surendettées participent à plusieurs jeux d'enfants, avec à la clé une importante somme d’argent, pour celui qui gagne évidemment, puisque les perdants, eux, finissent tués.

Elle est interdite au moins de 16 ans, mais la mode Squid Game est telle qu’elle inspire des "1,2,3 soleil" parfois brutaux dans certaines cours de recréation, que les chaussures portées par les personnages sont presque en rupture de stock, que les fans reproduisent les biscuits de la série, les costumes de la série… Un emballement auquel ne s’attendait pas du tout son réalisateur et scénariste Hwang Dong-hyuk, âgé de 50 ans.

Pendant dix ans, il l’a proposée à de nombreux producteurs et s’est toujours vu répondre "non", "pas dans l’air du temps" ou "pas réaliste", jusqu’à Netflix. C’est ce qu’il confie dans une longue interview accordée à CNN : "Aujourd’hui, j’ai l’impression d’être comme le groupe coréen BTS, c’est comme si j’avais créé Star Wars ou Harry Potter, explique-t-il. Pourtant, c’est une histoire sur les losers, les perdants, il n’y a pas de héros sympathique dans Squid Game. Donc quelque part, c’est triste, puisque cela veut dire qu’en dix ans, le monde est devenu prêt pour le scénario que propose ma série."

