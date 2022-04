"Fearless girl", la statue qui trône devant la bourse de New York depuis cinq ans obtient le droit d’y rester encore onze mois

Elle est devenue avec les années l’une des attractions touristiques majeures de Wall Street. La Fearless Girl, la petite fille sans peur, est une sculpture en bronze de 1,28 mètre de haut, la taille réelle d’une enfant, en robe et baskets qui se tient bien droite, les mains sur les hanches, la tête haute, le menton relevé et l’air bravache, l’air de défier l’institution boursière.

Elle a été installée en 2017 par un fond d’investissement qui voulait faire un coup de communication sur la place des femmes dans le monde de la finance. Elle aurait dû être enlevée au bout d’une semaine, mais le succès aidant, elle est restée, un mois, un an, cinq finalement, survivant à chaque fois à des procédures pour la faire enlever.

Officials voted on Monday for the “Fearless Girl” sculpture to continue to stand outside the New York Stock Exchange but are requiring stakeholders to return in six months with plans for a permanent location. https://t.co/VS2v5AeRsD